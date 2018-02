Serie A | 25^ giornata | Milan-Sampdoria 1-0 | decide Bonaventura I rossoneri salgono al

Video Gol Milan-Sampdoria 1-0 - Highlights e Tabellino Serie A - 25^ Giornata 18/02/2018 : Risultato Finale Milan-Sampdoria 1-0, Cronaca, Highlights e Video Gol Bonavenura, 25^ Giornata Serie A, 18 febbraio 2018. Milan-Sampdoria 1-0. E’ questo il risultato finale del match, i rossoneri battono la Sampdoria grazie al gol di Bonavenura. Il Milan agguanta la Sampdoria al 6° posto, con 41 punti in cascina. Partita ad alti livelli da entrambi le parti, i rossoneri sono entrati però con un piglio più aggressivo rispetto agli ...

Classifica marcatori Serie A / Capocannoniere : un Quagliarella mai visto. Immobile in testa (25^giornata) : Classifica marcatori Serie A, Capocannoniere: Immobile resiste in vetta (25^giornata). Siamo giunti alla venticinquesima giornata del campionato di calcio, ecco i bomber del torneo.(Pubblicato il Sun, 18 Feb 2018 18:46:00 GMT)

Video goal Napoli-SPAL 1-0 - Highlights e Tabellino 25^ Giornata Serie A : Risultato Finale Napoli-SPAL 1-0: Cronaca e Video Gol Allan 25° Giornata serie A 18 Febbraio 2018. Il Napoli si porta a casa i tre punti ma lascia sul campo diverse occasioni non sfruttate, da sottolineare la prova di Allan, un pò in ombra invece Insigne. Tra i ferraresi è difficile votare il migliore, probabilmente solo la prestazione di Meret è sufficiente. Il Napoli parte subito aggressivo, sfiorando la rete per ben due volte nei primi ...

Serie A - 25^ giornata : risultati e classifica. Napoli-SPAL 1-0 - Torino-Juventus 0-1 : botta e risposta al vertice. Vince il Benevento : botta e risposta tra Juventus e Napoli nella 25^ giornata della Serie A. I partenopei sconfiggono la SPAL per 1-0 grazie al gol di Allan (al 5′ è penetrato in area e ha insaccato l’assist di Callejon) ed è così tornato al comando della classifica generale con un punto di vantaggio sulla Juventus che aveva vinto il derby contro il Torino: il lunch match sorride ai bianconeri che festeggiano grazie al gol di Alex Sandro, abile al ...

