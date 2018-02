Serie A | 25^ giornata | Lazio-Verona 2-0 | decide la doppietta di Immobile Biancocelesti

oasport

(Di lunedì 19 febbraio 2018) Laha sconfitto ilper 2-0 nel posticipo della 25^dellaA e si conferma al quarto posto in classifica, distanti un solo punto dalla Roma. Ihanno deciso la partita nel cuore del secondo tempo:la sblocca al 55′, controlla e incrocia con il destro in area un bel passaggio filtrante di Luis Alberto, poi al 60′ l'attaccante raddoppia su respinta di Nicolas su tiro di Lulic. Al 33′ Luis Alberto aveva colpito la traversa con un destro a giro. I ragazzi di Inzaghi hanno letteralmente dominato la partita, gli scaligeri rimangono sempre al penultimo posto in classifica.