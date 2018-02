Seat - La nuova Suv si chiamerà Tarraco

quattroruote

(Di lunedì 19 febbraio 2018) La terza Suv dellasi. La Casa spagnola ha annunciato il nome della suaSport Utility diramandone anche un primo teaser che mette in evidenza la porzione frontale dell'auto. Ladovrebbe arrivare sul mercato europeo entro la fine di quest'anno, andando a posizionarsi al di sopra dellaAteca e portando al debutto tecnologie inedite per la Casa iberica, tra le quali potrebbe spiccare un powertrain ibrido di tipo plug-in. Sorella maggiore. Insieme alla nota diramata per ufficializzare il nome, laha pubblicato un teaser che mette in mostra il tre quarti anteriore della Sport Utility. L'impronta stilistica della Suv si richiama in maniera marcata alle sorelle Ateca e Arona, proponendo dei fanali più sottili rispetto alle sorelle e una calandra dal design evoluto. La firma luminosa all'interno dei gruppi ottici differenzierà questo modello ...