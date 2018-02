Se stringi la mano così forte non ti sposa nessuno  

agi

(Di lunedì 19 febbraio 2018) “Selacosìnon ti”. Così Berlusconi ha voluto dare un prezioso consiglio a una giovane reporter della BBC, 'colpevole' di averlo salutato con una stretta ditroppo decisa: “Uno poi pensa che lo meni e non tipiù. Questo incontro ti cambierà la vita”. Il video è stato pubblicato sul sito dell’emittente inglese che ha poi intervistato il leader di Forza Italia sulle imminenti elezioni: “È naturale che gli italiani mi rivotino. Conoscono il mio passato come uomo d’impresa, uomo di Stato e uomo di sport”. Berlusconi ha poi parlato della sentenza che lo ha costretto a non potersi presentare come candidato premier. Una sentenza che non ha intaccato la fiducia del suo popolo: “Ho avuto dagli italiani 200 milioni di voti, più di ...