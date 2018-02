Scuola | allarme dispersione a Monza e in Brianza | uno studente su cinque non ce la fa

L'allarme digital del Papa e dell'Economist riaccende il dibattito sulla “cultura digitale” a Scuola : Viviamo tempi controversi di successi e crisi del mondo digitale. "Le innovazioni non diventino una minaccia", ma "l'intelligenza artificiale, la robotica e le altre innovazioni tecnologiche" siano "al servizio dell'uomo, centro dell'economia", scrive Papa Francesco ai principali attori dell'economia internazionale riuniti in questi giorni a Davos, per il World Economic Forum. E "The Economist", che di quel mondo è interprete essenziale, ...