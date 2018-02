Sci alpino | Previsioni meteo Olimpiadi PyeongChang 2018 | folate di vento e freddo polare

Olimpiadi invernali 2018 : nuova perturbazione in arrivo - cambia il calendario di Sci alpino : La nuova ondata di maltempo prevista sulle montagne di PyeongChang hanno costretto organizzatori, Fis e Comitato Olimpico Internazionale a cambiare nuovamente il programma delle gare di sci alpino delle Olimpiadi. Giovedì si svolgeranno nella medesima il previsto slalom speciale maschile (ore 2,15 e 5,45 italiane), e anche la combinata femminile (ore 3 e 6,30 italiane). La combinata e’ stata anticipata di un giorno sull’iniziale ...

Sci alpino - Olimpiadi PyeongChang 2018 : Mikaela Shiffrin rinuncia alla discesa! La Campionessa affaticata e scossa dalla vicenda Faivre? : Mikaela Shiffrin non parteciperà alla discesa libera delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. La statunitense, fresca vincitrice della medaglia d’oro in gigante ma soltanto quarta in slalom, ha deciso di rinunciare alla prova veloce. La Campionessa a stelle e strisce era sbarcata in Corea del Sud per tentare un clamoroso en-plein di titoli ma per il momento ha al collo soltanto un oro in attesa della combinata dove è la favorita ...

Sci alpino - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : stravolto il calendario. Slalom e combinata nello stesso giorno : data - programma - orari e ...

Olimpiadi Invernali 2018 - Sci alpino - nuovo cambio di programma : combinata femminile anticipata a giovedì : combinata alpina femminile anticipata a giovedì 22 febbraio, nello stesso giorno dello slalom maschile nuovo cambio di programma nel complicato programma olimpico dello sci alpino a PyeongChang 2018, ...

Sci alpino - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : stravolto il calendario. Slalom e combinata nello stesso giorno : data - programma - orari e tv : Le pessime previsioni meteo per i prossimi giorni ha convinto gli organizzatori a rivoluzionare il programma dello sci alpino alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. La combinata femminile è infatti stata anticipata di un giorno: da venerdì a giovedì 22 febbraio, giorno in cui è previsto anche lo Slalom maschile. Sono naturalmente cambiati gli orari per evitare delle concomitanze. Di seguito il nuovo programma dettagliato, il calendario e ...

Sci alpino - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : il maltempo stravolge il programma! Anticipata la combinata femminile. Nuovo programma - ...

Sci alpino - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : anticipata la combinata femminile per maltempo! Nuova data - programma - orari e tv

Sci alpino - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : anticipata la combinata femminile per maltempo! Nuova data - programma - orari e tv : Il maltempo continua a complicare la disputa delle gare di sci alpino alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Sono infatti annunciate delle nuove perturbazioni e un forte vento nei prossimi giorni, il programma è stato così Nuovamente stravolto dopo gli spostamenti della discesa maschile e del gigante femminile che hanno caratterizzato la scorsa settimana. La combinata femminile, infatti, è stata anticipata da venerdì 23 febbraio a giovedì ...

Sci alpino - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : il maltempo stravolge il programma! Anticipata la combinata femminile. Nuovo programma - orari e tv : Il maltempo torna a fare capolino a PyeongChang dove si stanno svolgendo le Olimpiadi Invernali 2018. Il forte vento aveva costretto gli organizzatori a stravolgere il programma di sci alpino la scorsa settimana spostando la discesa maschile e il gigante femminile. Negli ultimi giorni tutto era andato per il meglio ma tra mercoledì e giovedì è annunciata una nuova perturbazione e dunque gli organizzatori hanno deciso di correre ai ripari in modo ...

Olimpiadi Invernali 2018 - Sci alpino - le dichiarazioni di Goggia e compagne dopo la prova di discesa femminile : ... grazie al quale ha preceduto un'ottima Sofia Goggia, apparsa sempre più a proprio agio sulla pista in cui si impose l'anno passato in Coppa del mondo. Terza Lindsey Vonn a 35 centesimi, altra ...

Sci alpino - iniziato il countdown per i Campionati Mondiali Juniores : il via in Val di Fassa il 18 febbraio 2019 : 'Per me è un onore ufficializzare queste parole chiave, che consentiranno di far conoscere la mia valle in tutto il mondo. Sono orgoglioso che le nostre piste possano ospitare i futuri campioni dello ...

Sci alpino - Olimpiadi PyeongChang 2018 : il francese Mathieu Faivre escluso dalla Francia per motivi disciplinari : Il programma dello sci alpino alle Olimpiadi di PyeongChang prosegue senza sosta: al maschile resta solo lo slalom ad assegnare le medaglie. Ci sarà però spazio anche alla novità team event: la prova a squadre già vista tra Mondiali e finali di Coppa del Mondo, con protagonista lo slalom parallelo. In casa Francia non ci sarà spazio per Mathieu Faivre, stella della squadra di gigante, che ha chiuso settimo la gara vinta da Marcel Hirscher ...

Sci alpino - Olimpiadi PyeongChang 2018 – Sofia Goggia : “Il superG mi ha dato ottime sensazioni. Darò il massimo in discesa!”. Le dichiarazioni delle azzurre : Sofia Goggia ha terminato al secondo posto la seconda prova di discesa. Una prestazione convincente da parte dell’azzurra, una delle favorite per la gara di mercoledì, in cui la bergamasca proverà a dimenticare l’errore che le ha negato la medaglia in superG. Proprio da quella gara è ripartita Sofia, commentando la prova di oggi. “Il superGigante è andato come è andato, ma ho trovato un’autenticità nella mia sciata che è ...

Sci alpino - Olimpiadi PyeongChang 2018 : Stephanie Venier la più veloce nella seconda prova di discesa ma Sofia Goggia è a pochi centesimi! Lindsey Vonn impressiona : È stata l’austriaca Stephanie Venier la più veloce nella seconda prova della discesa libera femminile a PyeongChang 2018. L’austriaca è scesa con il pettorale numero 1 ed è andata a tutta, stampando il miglior tempo in 1’39″75. È stata una prova importante, perché a differenza di ieri le atlete hanno potuto provare il percorso integralmente, compreso l’ultimo salto, complice l’assenza di vento. Venier non si è ...