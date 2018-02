Sci alpino | Olimpiadi PyeongChang 2018 – Sofia Goggia | “Il superG mi ha dato ottime

Sci alpino - Olimpiadi PyeongChang 2018 : Stephanie Venier la più veloce nella seconda prova di discesa ma Sofia Goggia è a pochi centesimi! Lindsey Vonn impressiona : È stata l’austriaca Stephanie Venier la più veloce nella seconda prova della discesa libera femminile a PyeongChang 2018. L’austriaca è scesa con il pettorale numero 1 ed è andata a tutta, stampando il miglior tempo in 1’39″75. È stata una prova importante, perché a differenza di ieri le atlete hanno potuto provare il percorso integralmente, compreso l’ultimo salto, complice l’assenza di vento. Venier non si è ...

Sci alpino - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : Hirscher in corsa per la storia. Il coraggio azzurro non ha pagato : Da poche ore si è concluso il gigante maschile delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. E’ stato un autentico trionfo di Marcel Hirscher, che ha demolito la concorrenza, conquistando il suo secondo oro olimpico dopo quello della combinata. Una prova di forza e di classe sublime per il campione austriaco, che ha staccato di oltre un secondo tutti gli avversari, anche quelli storici e più accreditati come Henrik Kristoffersen ed Alexis ...

Sci alpino - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : Riccardo Tonetti “Ci ho messo tutto me stesso” - Luca De Aliprandini “Bisognava provarci - peccato” : Tutte le dichiarazioni degli azzurri alla Fisi dopo il gigante maschile alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Riccardo Tonetti è uscito nella seconda manche, non riuscendo a confermare il quarto posto della prima: “Sono contento della mia gara, mi sono detto di partire nella seconda manche esattamente come avevo fatto nella prima, non avevo mai vissuto questa situazione nemmeno in Coppa del Mondo, anche sei primi tre classificati ...

Olimpiadi Invernali 2018 - Sci alpino : azzurri sfortunati nel gigante - ecco le loro dichiarazioni a caldo : Vengo da un periodo un po' strano in cui ho alternato il mio miglior risultato in Coppa del mondo ad Adelboden e il mio peggior risultato a Garmisch. Dopo Gramisch ho fatto un reset completo dei ...

Sci alpino - Olimpiadi PyeongChang 2018 : le pagelle. Re Marcel Hirscher - che rimonta di Kristoffersen. Bravo Riccardo Tonetti! : Il gigante maschile dello sci alpino a PyeongChang 2018 si è chiuso con una strepitosa vittoria dell’austriaco Marcel Hirscher, che ha vinto l’oro davanti al norvegese Henrik Kristoffersen e al francese Alexis Pinturault. Diamo i voti ai protagonisti della gara e agli azzurri. Marcel Hirscher 10 – Quale altro voto si può dare ad un campione del genere? Arrivava a PyeongChang senza medaglie d’oro olimpiche, ma dopo essersi ...

Sci alpino - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : il gigante d’oro del Re! Marcel Hirscher in trionfo. Azzurri fuori dalla top ten : Il re del gigante è sempre e solo Marcel Hirscher. L’austriaco demolisce la concorrenza e conquista la sua seconda medaglia d’oro alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Una superiorità schiacciante per il campione di Annaberg-Lungötz, che ha vinto con oltre un secondo di vantaggio su tutti gli avversari, dando una dimostrazione di superiorità assoluta. Adesso Hirscher va a caccia in slalom del terzo oro consecutivo, per ...

LIVE Sci alpino - Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA : Hirscher in testa a metà gara - Tonetti quarto! Kristoffersen prova la rimonta nella seconda : è primo : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del gigante maschile di sci alpino delle Olimpiadi Invernali Di PyeongChang 2018. Dopo la grande scorpacciata delle specialità veloci, è il momento delle discipline tecniche e via allora alla sfida tra le porte larghe sulle nevi di Yongpyong. Sarà Marcel Hirscher l’osservato speciale. L’austriaco ha rotto il ghiaccio con l’oro in combinata e vuole anche quelli in gigante e slalom. Fra le porte ...

Sci alpino - Riccardo Tonetti : “Attaccherò anche nella seconda manche”; Luca De Aliprandini : “Ci ho provato ma è andata male” : Emozioni contrastanti quelle di Riccardo Tonetti e Luca De Aliprandini al termine della prima manche del gigante maschile delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Tonetti, quarto al termine della run1, è in piena corsa per il podio avendo interpretato alla grande le caratteristiche della pista: “Su questo tipo di tracciati filanti posso dire la mia. Bisogna cercare di tenere giù le punte e lasciare andare gli sci a tutta. Ora ...

Sci alpino - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : Marcel Hirscher domina nella prima manche del gigante maschile. Grande Tonetti (4°) - De Aliprandini che peccato! : L’unica certezza è sempre lui, Marcel Hirscher. nella prima manche dello slalom gigante di sci alpino dei Giochi Olimpici Invernali di PyeongChang 2018, il campione austriaco fa valere la legge del più forte, impressionando per continuità d’azione e dando un saggio delle sue eccezionali doti in questa specialità. Un tracciato filante nel quale non si deve girare troppo intorno al palo ma lasciar andare gli sci e Hirscher lo fa alla ...

Sci alpino - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : la mina vagante Luca De Aliprandini. Attaccare senza nulla da perdere. E se gli altri sbagliano… : Scocca l’ora delle gare tecniche per lo sci alpino maschile a PyeongChang 2018. La prima gara sarà il gigante: sarà molto difficile per l’Italia puntare al podio, con mostri sacri come Marcel Hirscher, Alexis Pinturault ed Henrik Kristoffersen ma se nel quartetto azzurro c’è uno sciatore in grado di provarci quello è Luca De Aliprandini. Classe 1990, trentino, vivrà a 27 anni la sua prima Olimpiade. Il giusto premio alla ...