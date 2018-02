Scarpa d' oro | Cavani aggancia in vetta Kane | Immobile quinto

Albert Prosa - uno sconosciuto nella top 10 della Scarpa d'Oro : Ma un giorno, tra le tante storie che racconterà ai suoi nipotini, potrà dire di quando, per qualche settimana, è stato in corsa con i migliori attaccanti del mondo per la Scarpa d'Oro 2018 . "È un ...

Albert Prosa - uno sconosciuto nella top 10 della Scarpa d’Oro : La storia del calcio non gli riserverà mai un posto di rilievo. Ma un giorno, tra le tante storie che racconterà ai suoi nipotini, potrà dire di quando, per qualche settimana, è stato in corsa con i migliori attaccanti del mondo per la Scarpa d’Oro 2018. «È un onore». E non potrebbe essere altrimenti per Albert Prosa, attaccante estone classe ’90 che veste la maglia numero 99 del FCI Tallinn. Se in questo momento dovesse essere assegnata ...