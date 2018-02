Samsung Internet 6 4 arriva sul canale stabile con patch di sicurezza e alcune novità

Samsung Internet riceve in beta un nuovo download manager - Game Recorder+ prossimo alla chiusura : Samsung Internet Browser beta include con la versione 6.4 un nuovo download manager , mentre l'app Game Recorder+ si appresta a chiudere i battenti. L'articolo Samsung Internet riceve in beta un nuovo download manager , Game Recorder+ prossimo alla chiusura è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Una vulnerabilità in Samsung Internet Browser mette a rischio i dati degli utenti : Una vulnerabilità in Samsung Internet Browser mette a rischio la sicurezza dei dati degli utenti, anche se una patch è già pronta L'articolo Una vulnerabilità in Samsung Internet Browser mette a rischio i dati degli utenti è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.