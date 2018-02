Samsung Galaxy S9 potrebbe portare al debutto il social network Uhssup dai Samsung

Samsung Galaxy Note 4 : in fase di roll out in Europa un nuovo aggiornamento software : Samsung ha rilasciato - a dir la verità, un po' a sorpresa - un nuovo aggiornamento software per Galaxy Note 4. Il nuovo firmware si limiterebbe ad apportare miglioramenti a livello di stabilità di sistema. Per il momento l'update è in fase di roll out in Europa L'articolo Samsung Galaxy Note 4: in fase di roll out in Europa un nuovo aggiornamento software è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Samsung Galaxy S9 e S9 Plus in Italia : ecco prezzi - date e colorazioni ufficiali : A pochi giorni dalla presentazione ufficiale di Samsung Galaxy S9 e Samsung Galaxy S9 Plus, che saranno annunciati al; Mobile World Congress, scopriamo i prezzi, le colorazioni e le date di commercializzazione relativi al mercato Italiano. L'articolo Samsung Galaxy S9 e S9 Plus in Italia: ecco prezzi, date e colorazioni ufficiali è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Samsung Galaxy S9 e S9 Plus non dovrebbero avere più segreti grazie ai nuovi leak : Samsung Galaxy S9 e S9 Plus sarebbero stati quasi completamente svelati dagli ultimi leak: andiamo a scoprire quelle che a questo punto dovrebbero essere le specifiche tecniche dei due flagship, accompagnate da una bella carrellata di nuovi render e immagini promozionali. L'articolo Samsung Galaxy S9 e S9 Plus non dovrebbero avere più segreti grazie ai nuovi leak è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Scheda tecnica completa Samsung Galaxy S9 e S9 Plus già oggi 19 febbraio : galleria foto ufficiali : Incredibile ma vero, la Scheda tecnica del Samsung Galaxy S9 e S9 Plus, la galleria di foto ufficiali per i due device ma pure alcuni dettagli su specifiche delle ammiraglie sono servite su un piatto d'argento già oggi 19 febbraio, a 6 giorni esatti dalla loro presentazione. Grazie al sito tedesco WinFuture.de e nello specifico all'instancabile lavoro del noto leaker Roland Quandt, ecco che ogni dubbio sui due top di gamma è svelato. Partiamo ...

In aumento l’aggiornamento XXU1DQL2 Samsung Galaxy Note 4 : per problemi blocchi e riavvii? : Era l'inizio di febbraio quando vi avevamo parlato di un accenno di ripresa nel processo di distribuzione software del Samsung Galaxy Note 4, seppur localizzato in Francia, e per di più nell'ambito dei brandizzati Orange. Di giorni da allora ne sono passati, ma il processo di aggiornamento relativo a questo stesso firmware (che ricordiamo corrispondere alla sigla N910FXXU1DQL2) sembra essersi intensificato soltanto adesso, colpendo alcuni ...

Samsung Galaxy S9 e S9 Plus - conferme sul prezzo e sulla scheda tecnica con una suoneria rivisitata : A pochi giorni dalla presentazione di Samsung Galaxy S9 e Samsung Galaxy S9 Plus facciamo il punto sulla situazione, con nuovi dettagli sui prezzi europei, sulle caratteristiche tecniche e sul design dei nuovi top di gamma Samsung L'articolo Samsung Galaxy S9 e S9 Plus, conferme sul prezzo e sulla scheda tecnica con una suoneria rivisitata è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Finali Samsung Galaxy A Coppa Italia : la 21ª Coppa Italia di A2 è della Battistelli San Giovanni in Marignano : La cronaca. Coach Saja schiera Zanette opposta a Battistoni, Saguatti e Markovic in banda, Caneva e Casillo al centro, Gibertini è il libero. Risponde Delmati con Bici in diagonale con Demichelis, ...

Finali Samsung Galaxy A Coppa Italia : splendido trionfo dell'Igor Gorgonzola! Novara cala un fantastico tris : La cronaca. Coach Santarelli ripropone la stessa formazione di sabato, con Melandri e Danesi al centro, Fabris opposta a Wolosz, Bricio e Hill in banda e De Gennaro libero. Anche coach Barbolini ...

Alle stelle il prezzo Samsung Galaxy S9 e S9 Plus : quanto costerà in più del Galaxy S8 : A meno di una settimana dal lancio, ecco il presunto prezzo del Samsung Galaxy S9 e S9 Plus, così come rilevato nelle ultime ore da un informatore d'eccezione, il noto Roland Quandt in arte su Twitter @ rquandt, da sempre autorevole fonte di indiscrezioni hi-tech veritiere in relazione a nuovi top di gamma in arrivo. Il leaker, proprio nella notte, ha pubblicato quello che dovrebbe essere il listino prezzi delle future ammiraglie e come più ...

Problemi più comuni di Samsung Galaxy S7 e S7 Edge - e rispettive soluzioni : Assodato che Samsung Galaxy S7 e S7 Edge siano dispositivi come pochi, che ancora garantiscono un certo livello di soddisfazione ai rispettivi possessori, c'è da dire che, alla stregua di tutti gli altri apparecchi elettronici, non sono esenti da qualche piccolo disturbo. Come suggerito da 'androidpit.com', oggi siamo qui per parlarvi dei Problemi più comuni che li affliggono, e delle soluzioni più efficaci cui ricorrere per porvi subito ...

Samsung SM-T835 con Snapdragon 835 - display da 10 - 5? e Oreo : nuovo Galaxy Tab S4? : Samsung SM-T835 appare su GFXBench: scheda tecnica di un tablet di alta gamma con Snapdragon 835 e display da 10,5 pollici; potrebbe trattarsi del nuovo e ancora non ufficiale Samsung Galaxy Tab S4. L'articolo Samsung SM-T835 con Snapdragon 835, display da 10,5″ e Oreo: nuovo Galaxy Tab S4? è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Mobile World Congress di Barcellona : Samsung senza rivali con il Galaxy S9 : Grande attesa per il Mobile World Congress, la fiera della telefonia che prenderà il via il 26 febbraio a Barcellona: Huawei, Google, Htc e Xiaomi saranno presenti, ma non per svelare i loro dispositivi di fascia alta, Apple non ci sarà, mentre Samsung presenterà lo smartphone Galaxy S9 e S9 Plus. Si punta su una fotocamera in grado si variare manualmente l’apertura del diaframma per ottenere foto nitide anche con poca luce. LG inserisce ...

Risolviamo i problemi di ripristino del Samsung Galaxy S7 : dritte verso l’aggiornamento Oreo : Potrebbe mancare meno tempo del previsto al rilascio dell'aggiornamento del sistema operativo Android Oreo per due device estremamente popolari qui in Italia come i cosiddetti Samsung Galaxy S7 e Galaxy S7 Edge. I segnali giunti al pubblico italiano ed europeo durante la prima metà del mese di febbraio sono stati incoraggianti in questo senso, anche se tutto dipenderà dall'esito dei primi test sul campo e dalle scelte commerciali del produttore ...

Legittime le critiche sul Samsung Galaxy S8 e la gestione dell’aggiornamento Oreo : ecco perché : Stiamo per metterci alle spalle una settimana ricca di novità e colpi di scena per chi nell'ultimo anno ha deciso di spendere una cifra considerevole acquistando un Samsung Galaxy S8. Dopo l'illusione dei giorni scorsi dovuta all'avvio della distribuzione dell'aggiornamento Android Oreo, infatti, abbiamo dovuto fare i conti con la doccia gelata relativa alla sospensione del rollout a causa di alcuni problemi tecnici. La questione, come tutti ...