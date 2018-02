Sale caldo per alleviare i dolori articolari | cervicale e artrosi

meteoweb.eu

: @VannaRicci Sei un tesoro d'amica??Lui aveva caldo e a me sale la febbre a guardare lui che aveva caldo..?????????????? - alisjasem1 : @VannaRicci Sei un tesoro d'amica??Lui aveva caldo e a me sale la febbre a guardare lui che aveva caldo..?????????????? - sebastianoragu1 : @VisitSicilyOP Buonissimo specialmente caldo con olio sale e origano - agentsensoriel : 'Non é solo politica non é soltanto stile / Non é soltanto musica non é solo rumore / Nasce giù nel sotterraneo sal… -

(Di lunedì 19 febbraio 2018) Ilè un vecchio rimedio della nonna, adoperato quando ancora non esistevano antinfiammatori e prodotti vari che alleviassero icausati dalle articolazioni. Ilgrossoha infatti la funzione di rilassare i muscoli, grazie alla capacità di distenderli e diminuire la contrazione e di conseguenza anche il dolore che ne deriva. E’ un antifico e antinfiammatorio naturale per chi soffre di reumatismi,o tendiniti. Per ottenere i suoi benefici basta preparare un cuscino die posizionarlo sulla parte del corpo dolente o congestionata; ha anche la capacità di decongestionare e liberare vie nasali e respiratorie. Si tratta di un rimedio totalmente naturale e soprattutto sicuro, che non provoca effetti indesiderati e che può essere anche utilizzato anche sui bambini. È consigliabile non impiegare il comuneda cucina, bensì sarebbe ...