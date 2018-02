Rossello FI | “Ambiente e sostenibilità fondamentali per economia”

meteoweb.eu

(Di lunedì 19 febbraio 2018) Milano, 19 feb. (AdnKronos) – “Mobilità sostenibile, salute, agricoltura, energia e beni culturali sono argomentiper l’economia italiana improntata sullae sul basso impatto ambientale. Rispetto per l’ambiente solo attraverso una vera cultura che coinvolga le nuove generazioni”. Lo scrive su Twitter Cristina, candidata alla Camera per Forza Italia nel collegio uninominale Milano 1. Per l’avvocato“istruire i giovani sui temi ambientali è fondamentale per creare una cittadinanza eco-consapevole, sensibilizzarli alla cultura del risparmio e spiegare l’ambientalismo sostenibile, ragionevole e realizzabile. Educazione civica e ambientale da promuovere nelle scuole”. In un precedente tweet la candidata, che se la vedrà con Bruno Tabacci del centro sinistra e Laura Boldrini di LeU, aveva ...