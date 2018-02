Rossello (FI) : "Ambiente e sostenibilità fondamentali per economia" : Milano, 19 feb. (AdnKronos) - "Mobilità sostenibile, salute, agricoltura, energia e beni culturali sono argomenti fondamentali per l’economia italiana improntata sulla sostenibilità e sul basso impatto ambientale. Rispetto per l’ambiente solo attraverso una vera cultura che coinvolga le nuove genera

Rossello (FI) : "Ambiente e sostenibilità fondamentali per economia" : Milano, 19 feb. (AdnKronos) - "Mobilità sostenibile, salute, agricoltura, energia e beni culturali sono argomenti fondamentali per l’economia italiana improntata sulla sostenibilità e sul basso impatto ambientale. Rispetto per l’ambiente solo attraverso una vera cultura che coinvolga le nuove genera

Rossello (FI) - fondamentali ambiente e sostenibilità per economia : Milano, 19 feb. (AdnKronos) - "Mobilità sostenibile, salute, agricoltura, energia e beni culturali sono argomenti fondamentali per l’economia italiana improntata sulla sostenibilità e sul basso impatto ambientale. Rispetto per l’ambiente solo attraverso una vera cultura che coinvolga le nuove genera

Rossello (FI) : “Ambiente e sostenibilità fondamentali per economia” : Milano, 19 feb. (AdnKronos) – “Mobilità sostenibile, salute, agricoltura, energia e beni culturali sono argomenti fondamentali per l’economia italiana improntata sulla sostenibilità e sul basso impatto ambientale. Rispetto per l’ambiente solo attraverso una vera cultura che coinvolga le nuove generazioni”. Lo scrive su Twitter Cristina Rossello, candidata alla Camera per Forza Italia nel collegio uninominale Milano ...

Rossello - FI - - fondamentali ambiente e sostenibilità per economia : Milano, 19 feb. , AdnKronos, - "Mobilità sostenibile, salute, agricoltura, energia e beni culturali sono argomenti fondamentali per l'economia italiana improntata sulla sostenibilità e sul basso ...

Rossello (FI) - fondamentali ambiente e sostenibilità per economia : Milano, 19 feb. (AdnKronos) – “Mobilità sostenibile, salute, agricoltura, energia e beni culturali sono argomenti fondamentali per l’economia italiana improntata sulla sostenibilità e sul basso impatto ambientale. Rispetto per l’ambiente solo attraverso una vera cultura che coinvolga le nuove generazioni”. Lo scrive su Twitter Cristina Rossello, candidata alla Camera per Forza Italia nel collegio uninominale Milano ...