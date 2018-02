Roma, la svolta di Dzeko: 'Il cambio del modulo ci ha aiutati' (Di lunedì 19 febbraio 2018) L'intervista intergrale a Edin Dzeko pubblicata sul match program della Roma, alla vigilia della sfida contro lo Shakhtar. Partiamo da Udinese-Roma, un primo tempo difficile e un secondo invece nel ... sport.ilmessaggero (Di lunedì 19 febbraio 2018) L'intervista intergrale a Edinpubblicata sul match program della, alla vigilia della sfida contro lo Shakhtar. Partiamo da Udinese-, un primo tempo difficile e un secondo invece nel ...

Altre notizie : Roma la svolta ...

Roma in punta di svolta : dentro 4 attaccanti : Il precedente non può certo incidere sul risultato di domenica sera. Ma la Roma, pur di debellare il mal di gol che la penalizza ormai da più di 2 mesi, non può tralasciare niente. : Il precedente non può certo incidere sul risultato di domenica sera. Ma la, pur di debellare il mal di gol che la penalizza ormai da più di 2 mesi, non può tralasciare niente.

Cengiz Under/ Video gol della Roma - il turco si sblocca contro il Verona : svolta della stagione? : Cengiz Under, Video gol della Roma: il turco si sblocca contro il Verona dopo 45 secondi, svolta della stagione per il sostituto di Salah? La fiducia di Di Francesco ripagata(Pubblicato il Sun, 04 Feb 2018 13:41:00 GMT) gol: ilsiildopo 45 secondi,stagione per il sostituto di Salah? La fiducia di Di Francesco ripagata(Pubblicato il Sun, 04 Feb 2018 13:41:00 GMT)

Roma - e se Antonucci fosse la chiave di svolta? : ... il bosniaco frena e impone le condizioni Pagelle Sampdoria Roma: Alisson ancora il migliore, Dzeko nervoso ma decisivo, Quagliarella non si ferma più! Sampdoria-Roma, diretta tv e live streaming ... : ... il bosniaco frena e impone le condizioni Pagelle Sampdoria: Alisson ancora il migliore, Dzeko nervoso ma decisivo, Quagliarella non si ferma più! Sampdoria-, diretta tv e live streaming ...

Florenzi sprona la sua Roma : “la svolta contro l’Inter” : “Domenica abbiamo una grande partita contro una squadra ostica come l’Inter. Dobbiamo invertire questo momento negativo che ci siamo portati dietro, cercando di non vedere piu’ al passato ma pensando al presente, facendo bene partita dopo partita e mettendo la cattiveria che abbiamo in corpo”. Cosi’, ai microfoni di Roma Tv, Alessandro Florenzi, jolly giallorosso che suona la carica in vista del big match di ... : “Domenica abbiamo una grande partitauna squadra ostica come l’Inter. Dobbiamo invertire questo momento negativo che ci siamo portati dietro, cercando di non vedere piu’ al passato ma pensando al presente, facendo bene partita dopo partita e mettendo la cattiveria che abbiamo in corpo”. Cosi’, ai microfoni diTv, Alessandro, jolly giallorosso che suona la carica in vista del big match di ...

Calciomercato - svolta Aleix Vidal : importanti novità per Roma e Napoli - deciso il suo futuro : Aleix Vidal nelle ultime settimane è stato accostato con insistenze ad alcune squadre italiane. In particolare Roma e Napoli hanno chiesto informazioni al Barcellona, visto che il giocatore non rientra più nei piani di Valverde. Dalla Spagna, però, non arrivano buone notizie per giallorossi e partenopei. Secondo quanto riportato dal ‘Mundo Deportivo’, infatti, per il ritorno di Aleix Vidal al Siviglia di Vincenzo Montella sarebbe ... nelle ultime settimane è stato accostato con insistenze ad alcune squadre italiane. In particolarehanno chiesto informazioni al Barcellona, visto che il giocatore non rientra più nei piani di Valverde. Dalla Spagna, però, non arrivano buone notizie per giallorossi e partenopei. Secondo quanto riportato dal ‘Mundo Deportivo’, infatti, per il ritorno dial Siviglia di Vincenzo Montella sarebbe ...

Esclusiva CalcioWeb - svolta per Darmian : si torna in Italia… ma non alla Roma - tutti i dettagli : Il terzino del Manchester United e della Nazionale italiana Matteo Darmian è stanco di far panchina e già nel mese di gennaio si appresta a fare le valige per tornare in Serie A dopo l’addio al Torino di qualche sessione di mercato fa. Ebbene, secondo le ultime indiscrezioni raccolte dalla redazione di CalcioWeb, sarebbero tre i club sulle tracce del calciatore, ma tra questi non c’è la Roma. La prima squadra a farsi viva dalle parti ... : Il terzino del Manchester United e della Nazionale italiana Matteoè stanco di far panchina e già nel mese di gennaio si appresta a fare le valige perre in Serie A dopo l’addio al Torino di qualche sessione di mercato fa. Ebbene, secondo le ultime indiscrezioni raccolte dredazione di, sarebbero tre i club sulle tracce del calciatore, ma tra questi non c’è la. La prima squadra a farsi viva dalle parti ...

Esclusiva CalcioWeb - svolta per Darmian : si torna in Italia… ma non alla Roma - tutti i dettagli : Il terzino del Manchester United e della Nazionale italiana Matteo Darmian è stanco di far panchina e già nel mese di gennaio si appresta a fare le valige per tornare in Serie A dopo l’addio al Torino di qualche sessione di mercato fa. Ebbene, secondo le ultime indiscrezioni raccolte dalla redazione di CalcioWeb, sarebbero tre i club sulle tracce del calciatore, ma tra questi non c’è la Roma. La prima squadra a farsi viva dalle parti ... : Il terzino del Manchester United e della Nazionale italiana Matteoè stanco di far panchina e già nel mese di gennaio si appresta a fare le valige perre in Serie A dopo l’addio al Torino di qualche sessione di mercato fa. Ebbene, secondo le ultime indiscrezioni raccolte dredazione di, sarebbero tre i club sulle tracce del calciatore, ma tra questi non c’è la. La prima squadra a farsi viva dalle parti ...