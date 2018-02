Riva del Garda : Marco - 16 anni - esce da scuola e scompare nel nulla : Riva del Garda: Da venerdì pomeriggio non si hanno più notizie di Marco Boni, sedicenne di Tione (provincia di Trento). Il ragazzo, che frequenta il liceo Maffei a Riva del Garda, al termine delle lezioni, aveva intenzione di andare o in palestra o a fare una passeggiata lungo il sentiero della Pinza, sulla Rocchetta, la vicina montagna. Poi sarebbe dovuto rincasare con la mamma. Ma non si è mai presentato all'appuntamento. Non vedendolo ...

Sanità e conflitti di interesse - Leva : 'Frattura condizionato dai pRivati - lo prova la sentenza del Tar' : ... presentai un'interrogazione ai ministri della Salute e dell'Economia. Ieri il Tar Molise ha annullato una parte dei provvedimenti assunti da tale organismo: ci avevamo visto giusto". È questo il ...

Seregno - i commercianti e la petizione mai arRivata sul tavolo del commissario : ma il problema del traffico in centro resta : Un articolo del Cittadino aveva raccontato la delusione dei commercianti del centro di Seregno per la mancata convocazione in Comune dopo la consegna di una petizione da 160 firme. Il commissario ...

Riva del Garda - 16enne scomparso da venerdì pomeriggio : Riva del Garda, 16enne scomparso da venerdì pomeriggio Riva del Garda, 16enne scomparso da venerdì pomeriggio Continua a leggere L'articolo Riva del Garda, 16enne scomparso da venerdì pomeriggio sembra essere il primo su NewsGo.

Riva del Garda (Trentino) - 16enne scomparso da venerdì pomeriggio : Riva del Garda (Trentino), 16enne scomparso da venerdì pomeriggio Marco Boni, liceale a Riva del Garda sarebbe uscito di casa per andare in palestra o a fare un’escursione in montagna. Gli amici su Internet: “Chi lo vede chiami la polizia”. Continua a leggere L'articolo Riva del Garda (Trentino), 16enne scomparso da venerdì pomeriggio sembra essere il primo su NewsGo.

Sanità - partiti divisi sul ruolo del pRivato : La Sanità rischia di esplodere come una polveriera, stretta tra invecchiamento della popolazione e costi dell’innovazione che ne minano la sostenibilità economica. Nonostante questo i programmi dei partiti si limitano a proposte vaghe, tant’è che è servito interpellare i responsabili Sanità dei partiti per metterle a confronto, che in tutti gli sch...

“Sei una bomba!”. Ballando con le stelle - arRiva lei. Impossibile non commuoversi. La notizia fa subito il giro della rete e per Milly Carlucci fioccano gli applausi : Una notizia che piacerà a molti che servirà per dare speranza a tanti. L’edizione 2018 di Ballando con le stelle è pronta a partire e, tra i ballerini, spunta un nome importante, quello di una ragazza che nel corso degli anni ha dovuto lottare per riaffermare il suo diritto di vivere e la sua dignità di donna. Parliamo di Gessica Notaro la giovane riminese ex concorrente di Miss Italia sfregiata con l’acido dell’ex, condannato in primo ...

Lo sfogo della moglie di un agente di polizia : ”Gli elogi arRivano solo quando ci sono dei morti” : Lo sfogo della moglie di un agente di polizia:”Gli elogi arrivano solo quando ci sono dei morti” La donna scrive al quotidiano “Avvenire”: “solo noi sappiamo cosa voglia dire salutare quasi ogni giorno un pezzo della propria famiglia, augurandosi che torni indenne e vivo dal servizio” Continua a leggere L'articolo Lo sfogo della moglie di un agente di polizia:”Gli elogi arrivano solo quando ci sono dei ...

Lo sfogo della moglie di un agente di polizia : "Gli elogi arRivano solo quando ci sono dei morti" : La donna scrive al quotidiano "Avvenire": "solo noi sappiamo cosa voglia dire salutare quasi ogni giorno un pezzo della propria famiglia, augurandosi che torni indenne e vivo dal servizio"

Maria De Filippi - colpo epocale per la regina di Mediaset : l’annuncio arRiva in diretta durante il programma. Pubblico in delirio : l’annuncio ufficiale è arrivato oggi pomeriggio, durante la puntata di Amici. Maria De Filippi ha raccontato di quando, a luglio, Giuliano Peparini le aveva rivelato di avere molti impegni e di avere intenzione di provare nuove esperienze. Per questo ha iniziato a pensare a un professionista che potesse prendere il suo posto. Ma chi arriva alla corte della regina di Mediaset? È un vero e proprio colpaccio quello messo a segno da Maria De ...

Michael Terlizzi è il figlio di Franco dell'Isola : età - altezza - biografia e vita pRivata : Michael Terlizzi, il figlio di Franco dell'Isola dei famosi 2018, è la nuova star del Web: sono tutti pazzi di lui! Il giovane Terlizzi è comparso tra il pubblico durante una puntata del reality show, chiamato a supportare suo padre Franco, come succede con tutti gli altri concorrenti che hanno un parente in studio, ma qualche inquadratura in più ha fatto sì che Michael diventasse famoso e che tutti cercassero informazioni su di lui, età altezza ...

La medaglia del tongano : non arRivare all'ultimo posto : Pita Taufatofua ce l'ha fatta. Ha tagliato il traguardo prima che calasse la sera, non è andato a sbattere contro un albero, ha alzato le braccia al cielo dopo cinquantasei minuti, quarantuno secondi e un decimo, il tempo che lo ha reso famoso, dopo che il suo topless e le infradito, nell'aria ghiaccia coreana, lo avevano reso celebre e buffo, durante la cerimonia di apertura dei Giochi invernali.L'eroe di Tonga stavolta non ha ...

Dai tagli di spesa alle pRivatizzazioni selvagge - dal ritorno dell'Imu ai migranti : le radicali divergenze tra Renzi e Bonino : Emma Bonino in ascesa nei sondaggi, una preoccupazione per il Partito Democratico ma non solo. L'esponente radicale rischia infatti di diventare anche fonte di imbarazzo per i dem a causa delle posizioni chiare, ma considerate poco popolari, di +Europa su temi di primo piano come immigrazione, servizi pubblici, privatizzazioni e spesa pubblica. Come sta emergendo dall'entourage Renziano, la moderata crescita di Emma Bonino nei consensi degli ...

Dal ritorno dell'Imu sulla prima casa alle pRivatizzazioni selvagge - le radicali divergenze tra Renzi e Bonino - di C. Paudice - : Infine, tra le righe del programma dei +europeisti si trova anche una sottile critica al fiore all'occhiello della politica Renziana, il Jobs Act. Si legge: "Per vent'anni lo scontro sull'articolo 18 ...