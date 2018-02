RIPRESA? Ecco gli accordi che decidono il futuro dell' Italia

Temperature minime in diminuzione ma massime in netta RIPRESA - ecco i valori previsti : Roma - Prima della rimonta dell'alta pressione, che ci terrà compagnia nella fase centrale della settimana, c'è ancora spazio per un sistema frontale proveniente dall'Europa centro-settentrionale che tra lunedì e martedì valicherà le Alpi per scivolare velocemente verso l'Italia centro-meridionale, interessando più direttamente il versante adriatico. Sarà sospinto da masse di aria più ...