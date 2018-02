Rihanna | 30 anni di camaleontici beauty look

vanityfair

(Di lunedì 19 febbraio 2018) Una, nessuna e centomila. Il titolo pirandelliano calza alla perfezione al trasformismo di, 30il 20 febbraio. Non sappiamo ancora come l’esplosiva cantante di Barbados festeggerà cifra tonda, certo è che nel corso dei suoi primi “enta” ha vissuto molte più vite delle sue coetanee, almeno sul fronte, dove da sempre sperimenta, (e spesso anticipa), trend che poi diventano virali. LEGGI ANCHEQuasi quasii mi invento un brand cosmetico È stato così per il vinaccia sulle labbra, in tempi ancora non sospetti, per i primi bob wavy e per i mini tattoo che tanto piacciono alle dive di Hollywood, ma la lista potrebbe essere davvero lunga. Gli inizi, in realtà, non sono stati poi così strabilianti, e nel curriculumdi Riri qualche scivolone è rimasto, ma del resto chi crescendo non ha fatto qualche piccolo danno? I primi esperimenti hanno ...