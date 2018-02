Rifiuti | De Luca furioso | Noi partigiani di libertà e dignità

Inchiesta sui Rifiuti in Campania : perché De Luca jr. si è dimesso : Il figlio del governatore della Campagna ha lasciato l'incarico di assessore al Bilancio del Comune di Salerno dopo i video di Fanpage

Caso Rifiuti - tegola per il Pd. Cade la testa di De Luca jr : Ha preso la parola a sorpresa, nel corso di un appuntamento elettorale nella sua città, e ha annunciato di rimettere le deleghe di super assessore al Bilancio del Comune di Salerno. Roberto De Luca è la prima testa eccellente della politica che rotola nel cestino dell'inchiesta su rifiuti e mazzette della Procura di Napoli.Indagato per corruzione sulla scorta del video di Fanpage, il figlio del governatore campano che ieri era in platea ...

Appalti Rifiuti - De Luca jr si dimette : "Caso vergognoso". Cronista Fanpage aggredita a convention Pd : Il figlio del governatore della Campania, Vincenzo, lascia l'incarico di assessore al Bilancio del Comune di Salerno in seguito all'inchiesta della Procura di Napoli su infiltrazioni dei clan in Appalti per lo smaltimento rifiuti. L'annuncio durante la convention Pd a Salerno, che è stata teatro di una aggressione ai danni della giornalista Gaia Bozza

Tangenti e Rifiuti - Roberto De Luca si dimette dall'assessorato al Comune di Salerno : Roberto De Luca getta la spugna. Il secondogenito del governatore ha rimesso nelle mani del sindaco di Salerno Vincenzo Napoli la delega al Bilancio e alle attività...

Rifiuti - Renzi : “Dimissioni di De Luca sono un gesto serio. Spero quereli Di Maio. Patto del Nazareno? Lo rifarei domattina” : Le dimissioni di Roberto De Luca “sono un gesto personale che lui ha fatto con grande serietà, grande rispetto perché dice di non aver fatto niente. Penso e Spero che querelerà Di Maio che gli ha dato dell’assassino e Spero che Di Maio rinunci all’immunità parlamentare, se è un uomo”. A In 1/2 ora in più Matteo Renzi torna a parlare dell’inchiesta della Procura di Napoli sullo smaltimento dei Rifiuti in Campania che vede ...

Napoli - inchiesta appalti Rifiuti. Roberto De Luca si dimette : “Provocazione vergognosa. Non voglio fornire alibi” : “Ho ricevuto attestati di stima e solidarietà, anche da tanti avversari politici, dopo la vicenda oscura in cui sono stato coinvolto. E’ chiaro a tutti che è stata messa in piedi una provocazione vergognosa. Ma non intendo offrire alibi a nessuno, né pretesti per operazioni di aggressione politica. Quindi rimetto il mio mandato di assessore al Comune di Salerno”. Così Roberto De Luca ha annunciato le dimissioni prendendo la ...

Rifiuti in Campania - Roberto De Luca si dimette da assessore a Salerno : Il figlio del governatore della Campania è indagato su presunti casi di corruzione. Lascia l'incarico al Bilancio del comune di Salerno

Video e Rifiuti - Roberto De Luca si dimette da assessore al Bilancio a Salerno : 'Caso oscuro e vergognoso' : Ma non intendo offrire alibi a nessuno, ne' pretesti per operazioni di aggressione politica. Quindi rimetto il mio mandato di assessore al Comune di Salerno'. 'Ora aggiunge dobbiamo contrastare l'...