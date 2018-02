Renzi a Bologna a pranzo alla casa del popolo | «Casini ' comunista' di fronte ai due

Casini con Renzi alla Casa del Popolo a Bologna. Senza imbarazzi : “Pienamente coerente - qui mi vogliono bene” : A pranzo con Matteo Renzi alla Casa del Popolo Corazza di Bologna, fortino della sinistra storica, Pier Ferdinando Casini la butta sulla “bolognesità”: “Qui ci sono sempre entrato, sono bolognese, il mio sangue è rossoblu, non cambia niente, per me è la continuità. Tifiamo tutti per il Bologna e non c’è problema”. Così l’ex leader Udc, oggi in corsa nel collegio di Bologna con il centrosinistra, prima di mettere la sciarpa coi colori della sua ...

Casini abbraccia Renzi e prova a dargli la sciarpa del Bologna - ma il segretario del Pd si sottrae : Da buon padrone di casa, Pier Ferdinando Casini ha accolto nella sua Bologna Matteo Renzi, oggi in città per due appuntamenti elettorali. I due si sono abbracciati e baciati, a suggello della nuova alleanza. Il solo motivo d'imbarazzo, per il segretario del Pd, è stato il tentativo di Casini di mettergli al collo la sciarpa del Bologna. "Eh no, con le sciarpe non si scherza", si è subito sottratto Renzi, che tifa Fiorentina.

Renzi presenta il programma dem a Bologna. 'Nostra proposta fatta di 100 passi in avanti. 10 miliardi per le famiglie con figli' : Facciamo proposte concrete misurabili su quello che possiamo fare perchè buona politica vuol dire non prendere in giro gli elettori". Nannicini prosegue: "C'è chi fa programmi per pochi, promettendo ...

Renzi presenta il programma del Pd a Bologna. "Nostra proposta fatta di 100 passi in avanti. 10 miliardi per le famiglie con figli" : Un programma per "nerd" da una sessantina di pagine. Una versione sintetica da 15 pagine e "una proposta fatta di 100 piccoli passi in avanti, piccole cose concrete, impegni realizzabili. Ma lo facciamo partendo da 100 cose che abbiamo fatto". Così Matteo Renzi ha illustrato come sarà strutturato il programma del Partito Democratico in vista delle prossime elezioni. A illustrare i contenuti, all'interno dell'Opificio Golinelli di ...

Casini - i malumori mettono in dubbio la candidatura a Bologna con il Pd. E Renzi valuta l’ipotesi di spostarlo a Parma : “Allontanare Pier Ferdinando Casini dai nostri collegi uninominali”. E’ questo il mantra che risuona in queste ore tra molti militanti e dirigenti del Pd bolognese. Il rischio di una disfatta per i dem, se Casini verrà candidato in un collegio uninominale del capoluogo emiliano-romagnolo, è alto e l’avvertimento che viene lanciato di continuo, alla volta del Nazareno, è che, con il leader centrista candidato a Bologna, il risultato è ...

Casini - Renzi dà il via libera alla candidatura a Bologna con il Pd. Verso la sfida con Bersani o Errani : Il Pd candiderà Pier Ferdinando Casini, alleato ed esponente della lista Civica Popolare, nel collegio uninominale del Senato a Bologna. E molto probabilmente si troverà a sfidare gli ex dem Pierluigi Bersani o Vasco Errani che si presenteranno con Liberi e uguali. Il via libera di Matteo Renzi, dopo un lungo braccio di ferro con i dem bolognesi, è arrivato al termine di un incontro, di cui ha dato notizia l’agenzia Ansa, tra il segretario ...

Pier Ferdinando Casini - Matteo Renzi lo candida a Bologna e disintegra il Pd : Pier Ferdinando Casini candidato per il Pd: non è certo questa la notizia. Semmai, la notizia, sta nel fatto che pare essere ufficialmente confermato il seggio in cui si candiderà con l'uninominale: ...