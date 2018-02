Rc auto | scende a 427 euro il costo medio a gennaio Crescono gli utilizzatori della

Milano - aggressione al gazebo di Fratelli d’Italia. Una donna scende dall’auto e urina sui manifesti : Milano, sabato pomeriggio, una donna scende da un’auto e decide di farla lì, sui manifesti di Fratelli d’Italia. Il racconto a Il Tempo è di Riccardo De Corato, ex vicesindaco di Milano e capogruppo di FDI in Regione Lombardia: “Per la seconda volta in poche settimane – racconta – è avvenuta un’aggressione violenta al gazebo elettorale di Fratelli d’Italia e mio personale, in piazza Argentina adiacente a ...

Il Papa scende dall'auto per aiutare la poliziotta disarcionata dal cavallo : Piccolo fuoriprogramma dopo la messa al campus Lobito, in Cile, dove Papa Francesco è in visita. Bergoglio era sulla sua auto che lo portava dal campus allla casa santuario di Nuestra Señora de Lourdes dei Padri oblati a Iquique, dove avrebbe incontrato due familiari delle vittime del regime di Pinochet. Ad un certo punto, però, il cavallo di una poliziotta che lo scortava si è imbizzarrito e l'agente è stata disarcionata finendo per terra. ...

Firenze - scende da bus e un'auto lo investe : muore 14enne : Firenze, 15 gen. - (AdnKronos) - E' sceso dal pullman ed è stato investito da un'auto e, dopo nove ore di agonia, è morto: la vittima è un ragazzo di 14 anni. L'incidente è avvenuto ieri sera, intorno alle 20, a Pieve a Ripoli, nel comune di Cerreto Guidi (Firenze). Il ragazzo è stato soccorso da un

Scende dal bus e viene investito da un'auto : muore a 14 anni nel Fiorentino : Il ragazzo stava attraversando la strada. Il conducente si è subito fermato prestando i primi soccorsi

Dakar 2018 - Classifica generale auto dopo la 6a tappa (11 gennaio) : Sainz rosicchia qualcosa a Peterhansel. Amos scende al 9° posto : La sesta tappa ha portato la Dakar 2018 da Arequipa a La Paz, ovvero dal Perù alla Bolivia. Il più veloce lungo i 760 chilometri totali, 313 dei quali di speciale, è stato Carlos Sainz. Lo spagnolo della Peugeot ha così ottenuto il suo primo successo in questa edizione della corsa, precedendo al traguardo il compagno di squadra Stephane Peterhansel. Il francese ha perso più di 4′ oggi ma rimane comunque leader della Classifica generale, ...

Paura alla Balduina : travolge 17 auto in sosta - poi scende dal camion e muore in strada : Paura a viale Marziale, nel quartiere romano della Balduina, dove stamani all'alba un uomo alla guida di un camion, a causa di un malore, ha perso il controllo del mezzo travolgendo 17 macchine ...

Scende dalla sua auto e viene travolta - 34enne muore sulla statale 106 : Ancora una vittima sulla statale 106 jonica. Nel reggino, a Condofuri, ha perso la vita una donna di 33 anni, Antonella Tripodi, travolta intorno alle ore 13 da un'altra auto, una Peugeot, dopo essere ...

autogrill scende verso 11 - 1 Euro : Retrocede molto la società attiva nella ristorazione , che esibisce una variazione percentuale negativa del 2,52%. Il confronto del titolo con il FTSE MIB , su base settimanale, mostra la maggiore ...

Posteggia il suv e scende - ma l'auto riprende la marcia e lo investe : ottantenne grave in ospedale : Un uomo di 80 anni è rimasto gravemente ferito, questa mattina, sabato 30 dicembre, in frazione Montepiano di Locana, travolto dalla sua stessa autovettura. L'incidente si è verificato poco prima ...

Rc auto - il premio medio scende a 412 euro (-2 - 2%). Il 50% degli automobilisti paga meno di 372 euro : ROMA - scende ancora, seppur ad una velocità più limitata, il prezzo medio dell'rc auto. Secondo l'ultima indagine Iper dell'Ivass, il premio medio pagato dagli...

Perugia - incidente sul raccordo : scende dall'auto e la abbandona Qualche disagio al traffico nel momento della rimozione : Perugia " Fa incidente con l'auto, una Toyota Rav 4, lungo il r accordo autostradale Perugia-Bettolle e poi si allontana a piedi lasciando il mezzo lì. E' accaduto all'altezza dello svincolo di ...

Ciclismo - Paura e indignazione per Sacha Modolo - incidente grottesco al semaforo : dall'auto che lo tampona scende... una escort : Sacha Modolo, neo corridore della EF Education First-Drapac mentre si allenava vicino casa, è stato investito da una vettura. Ecco la dinamica dell'incidente Brutta disavventura per Sacha Modolo ...