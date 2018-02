Ratti scende verso 2 | 323 Euro

Snowboard - Coppa del Mondo 2018 : Edwin CoRatti non scende più dal podio! Secondo a Bansko verso PyeongChang : Esulta ancora l’Italia dello Snowboard alpino in quel di Bansko. Nella gara-2 del PGS di Coppa del Mondo sulle nevi bulgare (si era già gareggiato venerdì), Edwin Coratti si ripete e centra nuovamente il podio: l’azzurro scala un gradino, passando dalla terza alla seconda posizione. Quarta volta stagionale nella top-3 per l’altoatesino, per ben tre volte nella disciplina olimpica del gigante. L’ultima uscita prima di ...