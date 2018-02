Rally per Piquadro

Stati Uniti - inizio di anno in Rally per il mercato edilizio : Teleborsa, - inizio anno con il turbo per il mercato edilizio degli Stati Uniti . Secondo il Dipartimento del Commercio statunitense , a gennaio i nuovi cantieri avviati sono saliti del 9,7% su base ...

Ford - LEGO® e il team Rally M-Sport insieme per celebrare la vittoria di Fiesta al FIA World Rally Championship 2017 : L’adrenalinica Ford Fiesta WRC, che ha trionfato al campionato FIA World Rally Championship 2017, entra a far parte della collezione Speed Champions di LEGO®, dedicata ai modelli più famosi di sempre Ford, LEGO® e il team Rally M-Sport presentano, oggi, un nuovo modello che arricchirà la collezione LEGO® Speed ??Champions: la Ford Fiesta WRC, messa a punto dal team di M-Sport, vincitore del titolo Piloti e Costruttori nel 2017. I progettisti di ...

4L Trophy - al via il Rally di beneficienza per i bambini africani. Partecipano anche tre italiani – FOTO : Ha quasi il gusto della mitica Parigi-Dakar (che da anni si disputa in Sudamerica) l’edizione 2018 del “4L Trophy”, celebre rally umanitario: porterà parecchi studenti universitari dalla cittadina francese di Biarritz fino a quella marocchina di Marrakech per consegnare aiuti di beneficienza. Un’avventura da 6 mila chilometri che verrà affrontata a bordo di iconiche Renault 4 e coinvolgerà oltre 1.500 equipaggi provenienti da tutto ...

Borse - sale il «partito» dei pessimisti. Per l'euro sarà ancora Rally : Cresce al 24% la percentuale degli operatori che si aspetta un calo nei prossimi sei mesi. Ma ancora il 45% punta su rialzi dei mercati. L'avvicinarsi delle elezioni non preoccupa: spread previsto sotto quota 150 punti. Secondo il 64% il super euro potrebbe costringere la Bce a ritardare il tapering...

Rally per Banca Farmafactoring : Vigoroso rialzo per Banca Farmafactoring , che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 2,27%. L'andamento di Banca Farmafactoring nella settimana, rispetto al FTSE MIB , ...

Rally per Fincantieri : Protagonista il principale complesso cantieristico al mondo , che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 2,67%. Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del ...

Rally per Mattel : Vigoroso rialzo per il produttore statunitense di giocattoli , che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 7,70%. Comparando l'andamento del titolo con lo S&P-500 , su ...

M5S : Rally per l'Italia fa tappa in Sicilia - 7 tappe in due giorni per Di Maio (2) : (AdnKronos) - Sabato 3 febbraio il primo incontro in programma è alle 10, al cineteatro Italia di Scicli (Ragusa), mentre alle 15 il tour farà tappa a Caltanissetta al centro polivalente Michele Abbate. Qui saranno presenti tutti e 28 i candidati Siciliani del M5S dei collegi uninominali per Camera

Rally per ITV : Seduta decisamente positiva per ITV , che tratta in rialzo del 2,34%. L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di ITV più pronunciata rispetto all'...

Safe Bag sigla lettera d'intenti per rilevare PackandFly - titolo in Rally : Teleborsa, - Safe Bag ha siglato una lettera d'intenri per l'acquisto del 51% di PackandFly Group , principale operatore russo attivo anche in Europa ed Asia, presente in 24 aeroporti con circa 60 ...

Brillante Piazza Affari che supera gli Eurolistini con il Rally dei titoli oil : Teleborsa, - Ottimo avvio di giornata per Piazza Affari , che fa anche meglio delle altre borse europee, tutte partiti in deciso rialzo quest'oggi. I mercati hanno accolto con favore le indicazioni ...

Elezioni : in Sicilia #Rally per l’Italia - per Di Maio una due giorni nell'Isola (2) : (AdnKronos) - Alle 18, infine, Di Maio, Cancelleri e Corrao saranno a Palermo dove terranno un incontro con la stampa nelle adiacenze del porto da dove il candidato premier si imbarcherà per proseguire il #Rally per l’Italia in Sardegna. "Servono un milione di voti dei Siciliani perché sono un milio