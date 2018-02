Quali gli Incontri Principali di FIFA 18 Ultimate Team? Le previsioni per il 20 febbraio

Snowboard - Olimpiadi PyeongChang 2018 : Anna Gasser la migliore nelle Qualificazioni del Big Air! È già battaglia con le giapponesi Fujimori e Iwabuchi : Anna Gasser ha ottenuto il miglior punteggio nelle qualificazioni del Big Air a PyeongChang 2018. L’austriaca è la grande favorita, campionessa mondiale in carica e vincitrice delle ultime due Coppe del Mondo, e ha fatto valere la sua legge nelle due run. Nella seconda, infatti, ha ottenuto 98.00, piazzandosi davanti a tutte nella qualificazione che ha premiato le migliori 12 con l’accesso alla finale di venerdì. Gasser è stata ...

Gli industriali svedesi scrivono al governo : "Basta espulsioni di migranti Qualificati - ci servono per lavorare" : ... nei settori manufatturiero e internettiano, e in generale nell´export di qualità che produce circa metà del prodotto interno lordo della piú importante e avanzata economia del nord. 'Siamo ...

Basket - Qualificazioni Mondiali 2019 : Alessandro Gentile infortunato - non giocherà con l’Italia. Gli azzurri convocati : Alessandro Gentile si è procurato una lesione di primo grado alla coscia destra durante il quarto di finale della Coppa Italia che la sua Virtus Bologna ha perso contro Brescia. Il 25enne non potrà dunque onorare la convocazione in Nazionale per le Qualificazioni ai Mondiali 2019: nei prossimi impegni contro l’Olanda (23 febbraio al PalaVerde di Treviso) e Romania (il 26 febbraio a Cluj-Napoca) non vedremo all’opera la guardia. Si ...

Remake di Spyro The Dragon in lavorazione? Quali gli errori da evitare : I ritorni sulla scena videoludica sono sempre cosa graditissima dai fan di vecchia data, e una possibile riproposizione di Spyro in salsa rimasterizzata era assolutamente preventivabile negli ultimi mesi. Le voci di corridoio vorrebbero infatti il titolo come attualmente in fase di sviluppo negli studi di Activision, con il possibile annuncio che potrebbe avere luogo già nel mese di marzo per una release autunnale. Ovviamente riproporre ...

Mirca Viola/ SQualificata da Miss Italia 1987 perché sposata e con un figlio torna in Tv (Domenica In) : Mirca Viola: la bellissima donna è rimasta nella storia per essere stata Squalificata da Miss Italia 1987 perché sposata e con un figlio torna ospite negli studi di Rai 1 (Domenica In)

Freestyle - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : zampata di Jonathon Lillis nelle Qualifiche degli aerials. Eliminati i favoriti Kushnir e ... : ... argento iridato in carica e quarto a Sochi 2014, precede di un soffio il connazionale Zongyang Jia , 126.55, , bronzo quattro anni fa e secondo nella classifica di Coppa del Mondo. Il bielorusso ...

Freestyle - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : zampata di Jonathon Lillis nelle Qualifiche degli aerials. Eliminati i favoriti Kushnir e Burov! : JonathoJn Lillis ha piazzato la zampata nelle qualifiche degli aerials alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Il Campione del Mondo, reduce da una stagione sottotono in cui non è mai salito sul podio, ha ottenuto il miglior punteggio (127.44). Il 23enne statunitense, grazie a un notevole back full-double full-full, ha staccato il cinese Guangpu Qi di sette decimi (126.70): il 27enne asiatico, argento iridato in carica e quarto a Sochi ...

Europa League - ecco quanto vale la Qualificazione agli ottavi : Milan, Lazio, Atalanta e Napoli sono le quattro squadre impegnate in Europa League. Giovedì si sono disputate le gare di andata dei sedicesimi: ottima prova del Milan che ha ipotecato la qualificazione vincendo per 3-0 in Bulgaria contro il Ludogorets, bene anche l’Atalanta nonostante la sconfitta per 3-2 a Dortmund, sconfitta di misura per la Lazio a Bucarest, mentre il Napoli è virtualmente fuori dopo il ko per 3-1 al San Paolo con il ...

Freestyle - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : scattano le Qualifiche degli aerials. Anton Kushnir il favorito : Domani all’ora di pranzo scatteranno le qualifiche degli aerials maschili alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Atto preliminare per definire quali saranno i ragazzi che il giorno dopo si sfideranno per la conquista delle ambite medaglie. Il grande favorito della vigilia è il micidiale bielorusso Anton Kushnir che cerca di confermarsi Campione Olimpico e che punta al bis dorato anche se in stagione è stato un po’ altalenante. ...

La Qualità dell’aria nelle città italiane migliora - ma non abbastanza : Sebbene la qualità dell’aria sia generalmente migliorata, con una lieve riduzione della media delle concentrazioni annuali, le città italiane sono ancora caratterizzate da alti livelli di concentrazione e numero di superamenti giornalieri superiori ai limiti di particolato atmosferico (Pm10 e Pm2,5) e di biossido di azoto. È quanto emerge da MobilitAria 2018, il rapporto realizzato dall’Istituto sull’inquinamento atmosferico del Consiglio ...

CNR : La Qualità dell'aria urbana migliora ma non abbastanza : Bisogna ripensare la governance delle città in modo globale, con un progetto di interventi strutturali che miri a decarbonizzare la nostra economia, ivi compresi i sistemi di trasporto e ...

Nasce l’indice di felicità condominiale : Quali sono gli elementi che permettono di convivere sereni e in armonia : Da dove ha origine l’infelicità nei condomini? È proprio rispondendo a questa domanda, apparentemente semplice, che è nata l’idea di un vero e proprio indice in grado di misurare il livello di ‘felicità’, inteso come benessere fisico e mentale della persona, all’interno della propria abitazione e, in maniera più estesa, all’interno del proprio condominio. La principale fonte di nervosismo e frustrazione nel proprio palazzo o abitazione Nasce, in ...

MobilitAria 2018 - Studio : la Qualità dell'aria urbana migliora ma non abbastanza : Bisogna ripensare la governance delle città in modo globale, con un progetto di interventi strutturali che miri a decarbonizzare la nostra economia, ivi compresi i sistemi di trasporto e ...

Salto con gli sci - Olimpiadi Invernali PyeonhChang 2018 : Robert Johansson il migliore nella Qualificazione - Federico Cecon unico azzurro escluso dalla finale : Si è disputata oggi la qualificazione nel trampolino HS140, in previsione della gara di domani che assegnerà il titolo olimpico del Salto con gli sci, nella prova del trampolino lungo delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Alla finale hanno avuto accesso i migliori cinquanta atleti dei cinquantasette che hanno preso parte alla prova: domani si comincerà alle 13.30 con i consueti due salti, con solamente i primi trenta che avranno accesso ...