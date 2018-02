Pyeongchang | il villaggio olimpico visto dallo Spazio

wired

(Di lunedì 19 febbraio 2018) Grazie alla sonda Sentinel-2 dell'Agenzia spaziale europea, ecco una bellissima ripresa della regione attorno a, in Corea del Sud dove proprio in questi giorni si stanno disputando le Olimpiadi invernali. L'immagine in alta risoluzione, consente di identificare uno a uno i siti delle gare,Stadio(dove abbiamo assistito alla cerimonia di apertura) allo Sliding Centre, sede delle gare di bob.