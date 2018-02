PyeongChang | Dorothea Wierer | pronte a dare 100% in staffetta

Biathlon - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : mass start da amaro in bocca per Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer : Si sono chiuse senza medaglie le gare individuali, in campo femminile, per la nazionale italiana di Biathlon alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Nell’ultima occasione utile, la mass start che si è disputata oggi, Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer si sono giocate un posto sul podio fino all’ultimo poligono, dove però un errore di troppo ha impedito loro di andare a medaglia, pur dopo una gara di alto livello per entrambe, ...

Biathlon - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018. Lisa Vittozzi : “Volevo una rivincita” - Dorothea Wierer : “Ho fatto fatica - ma bella prestazione” : Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer sono state in lotta fino alla fine per conquistare una medaglia nella mass start valida per le Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Le due azzurre, con un errore a testa nell’ultima sessione, hanno mancato un’occasione ghiotta per salire sul podio in una prova individuale, ma si sono confermate una coppia molto forte anche in vista delle staffette di settimana prossima. Al termine della ...

LIVE Biathlon - Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA : Dorothea Wierer - ultima chance individuale nella mass start : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale integrale della mass start femminile (12.5 km) di Biathlon delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. ultima occasione per portare a casa una medaglia, prima delle staffette, per Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi, le due azzurre in gara quest’oggi. Anche in questa gara i favori del pronostico sono per la tedesca Laura Dahlmeier, veloce sugli sci e precisa al poligono. Chi riuscirà a stare ...

Biathlon - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi sognano nella mass start : L’ultima, grande occasione per una medaglia individuale alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. La mass start di domani rappresenta l’ultima chiamata individuale della rassegna a Cinque Cerchi in Corea del Sud per quanto riguarda le donne del Biathlon: in 30 per tre posti sul podio, con due italiane in piena lotta per provare ad inserirsi nella corsa al podio. Vediamo con quali ambizioni si presenteranno al via della ...

Biathlon - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : voglia di conferme e riscatto verso la mass start femminile - ci sono Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi : Con le mass start si chiuderà il programma olimpico delle gare individuali di Biathlon. Domani, alle ore 12.15, sarà il turno delle donne: 30 atlete partiranno tutti assieme per 12 chilometri di gara e 4 poligoni da affrontare. Con sette atlete diverse sul podio nei tre precedenti stagionali, anche in questa competizione ci sarà grande incertezza. La favorita numero uno resta la tedesca Laura Dahlmeier, che viene da tre medaglie consecutive con ...

Biathlon - Olimpiadi PyeongChang 2018 – Dorothea Wierer : “Non riesco a concentrarmi - non dormo molto bene”. Lisa Vittozzi : “Non sono soddisfatta” : L’Italia non ha particolarmente brillato nell’individuale femminile di Biathlon alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. La migliore è stata Dorothea Wierer che ha concluso al settimo posto con due errori al poligono, le altre azzurre hanno concluso oltre la trentesima posizione. Di seguito le dichiarazioni rilasciate alla Fisi. Dorothea Wierer: “Mi sentivo bene sugli sci. Non riesco a concentrarmi ancora al 100%, ...

PyeongChang - Dorothea Wierer settima nella 15km di biathlon : PyeongChang , Corea del Sud, , 15 feb. , askanews, Settimo posto per Dorothea Wierer nella 15 km individuale di biathlon alle Olimpiadi invernali in corso a PyeongChang. La gara è stata vinta dalla ...

Biathlon - Individuale femminile Olimpiadi PyeongChang 2018 : vittoria a sorpresa di Hanna Oeberg! Dorothea Wierer settima : La gara Individuale femminile di Biathlon regala un’incredibile sorpresa alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. A vincere è infatti l’inattesa svedese Hanna Oeberg, una delle tre atlete capaci dello 0: la scandinava non ha commesso errori al poligono, con la sua precisione ha fatto la differenza e ha conquistato il miglior risultato della carriera. La 22enne non era mai riuscita a salire sul podio in Coppa del Mondo ma in ...

LIVE Olimpiadi PyeongChang 2018 - DIRETTA giovedì 15 febbraio : medaglia di bronzo per Federica Brignone! Dorothea Wierer settima : Buongiorno (o buonanotte…) e benvenuti ad una nuova DIRETTA LIVE dedicata alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Quella di giovedì 15 febbraio sarà un’autentica giornata campale e da battaglia. Saranno addirittura otto le gare in cui l’Italia potrà cullare qualche ambizione di medaglia, ovviamente con percentuali diverse. Scatta finalmente l’ora dello sci alpino. Nel gigante femminile caliamo quattro assi da podio ...

LIVE Biathlon - Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA : trionfa a sorpresa Hanna Oeberg. 7a Dorothea Wierer : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’individuale femminile di 15 km di Biathlon delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Dopo il rinvio di ieri oggi ci si riprova. Il vento che soffiava fortissimo all’Alpensia Biahtlon Centre ha costretto gli organizzatori a riprogrammare la gara alla giornata odierna, quando il meteo dovrebbe concedere una tregua. Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi andranno a caccia del riscatto. Occorre ...

LIVE Biathlon - Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA : individuale femminile. Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi per il riscatto : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’individuale femminile di 15 km di Biathlon delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Dopo il rinvio di ieri oggi ci si riprova. Il vento che soffiava fortissimo all’Alpensia Biahtlon Centre ha costretto gli organizzatori a riprogrammare la gara alla giornata odierna, quando il meteo dovrebbe concedere una tregua. Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi andranno a caccia del riscatto. Occorre ...

LIVE Biathlon - Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA : individuale 15 km femminile - Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi per il riscatto : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’individuale femminile di 15 km di Biathlon delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Deve essere la gara del riscatto per Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer. La sprint ha lasciato l’amaro in bocca, così come l’inseguimento, dove la prima poteva giocarsi le sue carte, mentre la seconda aveva troppo da recuperare. Ora si riparte da zero e bisogna voltare pagina. L’individuale ...

Biathlon - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : nuova opportunità per Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi nell’individuale - torna Alexia Runggaldier : Dopo un giorno di pausa, già a partire da domani il Biathlon tornerà tra i grandi protagonisti alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 con la 15 chilometri individuale femminile, competizione che nelle ultime stagioni ha regalato parecchie soddisfazioni alla nazionale italiana e in particolare a Dorothea Wierer. Come di consueto, saranno quattro le azzurre al via: andiamo a vedere le loro ambizioni in una gara in cui la precisione al tiro ...

Biathlon - Olimpiadi PyeongChang 2018 : Laura Dahlmeier per il tris nell’individuale - tante big per il riscatto. Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi ci riprovano : Archiviate le prime due gare nel Biathlon femminile si riparte da zero. Domani è in programma la gara individuale che assegnerà il terzo oro di questi Giochi. Non è stata l’Olimpiade dell’Italia, fin qui. Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer hanno avuto le loro chance, soprattutto nella sprint, ma non sono riuscite a sfruttarle, complici situazioni ambientali poco favorevoli. Inutile ripensarci, però: serve ripartire e le azzurre hanno ...