PyeongChang | CIO | molto delusi se caso doping russo confermato

Short track - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : domani Arianna Fontana comincia il cammino nei 1000m. Sul ghiaccio anche Cynthia Mascitto : domani ritorna sul ghiaccio Arianna Fontana. La valtellinese sarà impegnata non solo nella finale della staffetta, ma inizierà il proprio cammino individuale nei 1000 metri. Sono infatti in programma le batterie della distanza di mezzo, con le medaglie che verranno poi assegnare nella giornata di giovedì. Una gara nella quale la portabandiera azzurra punta alle quarta finale in questa Olimpiade, dopo quelle ottenute nei 500 e 1500 metri e nella ...

Hockey ghiaccio - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : il tabellone dei quarti di finale. Programma - orari e tv : Il torneo di Hockey su ghiaccio maschile a PyeongChang 2018 entra nel vivo con la seconda fase. Archiviati i gironi si passa alla fase ad eliminazione diretta. Le migliori quattro squadre, ovvero le prime tre del girone più la migliore seconda, sono già volate ai quarti di finale, mentre le altre si sfideranno nei playoff in base al ranking totale della prima fase. C’è grande attesa perché il torneo entra nel vivo. I playoff sono in ...

Bacio gay alle Olimpiadi invernali di PyeongChang : outing del freestyler Gus Kenworthy - Bacio Gay - : Domenica 18 Febbraio 2018, Primo outing tra due uomini alle Olimpiadi invernali in Corea del Sud. Il freestyler americano Gus Kenworthy, 26 anni, ha baciato davanti alle telecamere di tutto il mondo il suo compagno, l'attore Matthew Wilkes. Un gesto di grande valore per la comunità Lgbt, che fa seguito all'outing del pattinatore Adam Rippon. Per la verità Kenworthy ha dichiarato che non ...

Hockey su ghiaccio femminile - Olimpiadi PyeongChang 2018 : si lotta per le medaglie! Canada e Stati Uniti favorite nelle semifinali : Il torneo di Hockey su ghiaccio femminile a PyeongChang 2018 entra nella fase decisiva, quella che assegna le medaglie. Domani sono in programma le due semifinali: Canada-OAR e Stati Uniti-Finlandia. Due chiare favorite, dunque, le due squadre che dagli anni ’90 dominano la scena internazionale tra Olimpiadi e Mondiali. Il Canada ha vinto gli ultimi quattro ori olimpici ed ha tutte le carte in regola per ripetersi. Le canadesi hanno ...

Hockey su ghiaccio - Olimpiadi PyeongChang 2018 : la Svezia batte la Finlandia ed è prima. Il Canada passa come migliore seconda : Si è chiusa la prima fase del torneo di Hockey su ghiaccio maschile a PyeongChang 2018. Anche i gironi A e C si sono conclusi, per cui conosciamo già le quattro squadre qualificate per i quarti di finali. Per tutte le altre, invece, ci saranno i playoff. Nel girone A la Repubblica Ceca ha completato l’opera, prendendosi il primo posto, dopo aver battuto ieri il Canada. Con la Svizzera, però, è stata più dura del previsto, perché dopo il ...

PyeongChang - CIO : test e sanzioni sul doping sono indipendenti : PyeongChang , Corea del Sud, , 18 feb. , askanews, 'I test e le sanzioni sul doping ai Giochi olimpici invernali di PyeongChang non dipendono dal Comitato Olimpico internazionale. Inoltre il CIO non ...

Hockey ghiaccio femminile - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : le semifinali. Programma - orari e tv. Come vederle in Diretta Streaming : Domani, lunedì 19 febbraio, il torneo di Hockey femminile alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 entra nel vivo. È il momento delle due semifinali, per decidere chi potrà giocarsi l’oro olimpico e chi invece sarà relegato alla finalina per il bronzo. Saranno Stati Uniti-Finlandia e Canada-OAR i due match in Programma nella giornata di domani, il primo alle 5.10 ore italiane e il secondo alle 13.10. Le due squadre favorite sembrano ...

PyeongChang - CIO : bene il dopo Giochi - resta tema di tre impianti : PyeongChang , Corea del Sud, , 18 feb. , askanews, Apprezzamento per tutti i progetti del dopo Olimpiadi invernali, con tre impianti sui quali resta da discutere. Lo svizzero Christophe Dubi, ...

PyeongChang 2018 - Cio soddisfatto : superato milione biglietti venduti : "Siamo soddisfatti per la presenza di pubblico. Le vendita di biglietti sono eccellenti". Lo ha detto Christophe Dubin, direttore esecutivo dei Giochi di PyeongChang. "Finora abbiamo avuto 692mila ...

Hockey ghiaccio - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : Svezia-Finlandia vale il primato - la Repubblica Ceca vuole l’en plein con la Svizzera : Domani il torneo olimpico di Hockey su ghiaccio maschile vedrà disputarsi le ultime quattro partite valide per la fase a gironi. Dopo questa fase, quattro squadre andranno direttamente ai quarti di finale, mentre le altre otto passeranno precedentemente per una fase playoff. Nel gruppo C, i primi due posti sono già definiti. Svezia e Finlandia si affrontano per decretare chi delle due sarà la leader del girone. I campioni in carica hanno appena ...

Hockey ghiaccio - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : il programma di domani (domenica 18 febbraio). Tutti gli orari delle partite e come vederle in tv e Diretta Streaming : Ultima giornata dei gironi per quanto riguarda il torneo di Hockey. Saranno Germania-Norvegia e Svezia-Finlandia le ultime due sfide del gruppo C, con queste ultime che si scontreranno per decidere il primo posto. Nel gruppo A, invece, ci saranno le sfide Repubblica Ceca-Svizzera e Corea-Canada. Le gare saranno trasmesse in tv da Eurosport, canale esclusivamente visibile sulla piattaforma Mediaset Premium. Inoltre, sarà possibile seguire la ...

Hockey ghiaccio - Olimpiadi PyeongChang 2018 : l’OAR batte gli Stati Uniti e vola ai quarti. La Repubblica Ceca sorprende il Canada! : Giornata di verdetti nell’Hockey su ghiaccio maschile a PyeongChang 2018. Oggi, infatti, si è concluso il gruppo B mentre si è disputata la seconda giornata del gruppo A. Gli occhi erano tutti per il gruppo B e per lo scontro tra OAR e USA che ha stabilito il primato del raggruppamento. Partita attesa ma risoltasi con uno shutout a favore dei russi, che hanno così completato la rimonta al primo posto, e quindi alla qualificazione diretta ...

Hockey ghiaccio femminile - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : il tabellone delle semifinali. Programma - orari e tv : Il torneo di Hockey su ghiaccio femminile alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 giunge alla fase finale, quella che assegnerà le medaglie. Le quattro semifinaliste sono state definite: Canada e Stati Uniti avevano staccato il pass già dopo la prima fase, mentre il team OAR e la Finlandia hanno superato il playoff. Si tratterà delle quattro squadre che facevano parte del gruppo A, quello delle teste di serie: il pronostico è tutto dalla ...

Hockey su ghiaccio femminile - Olimpiadi PyeongChang 2018 : l’OAR batte la Svizzera e va in semifinale. Tutto facile per la Finlandia con la Svezia : A PyeongChang 2018 è stata la giornata dei playoff del torneo di Hockey su ghiaccio femminile, ovvero i quarti di finale. Sono stati il team OAR e la Finlandia a vincere e qualificarsi per le semifinali, dove affronteranno rispettivamente Canada e Stati Uniti. Rispettato il pronostico, dunque: a giocarsi le medaglie saranno le quattro squadre che originariamente facevano parte del gruppo A, quello delle teste di serie. Si sono riscattate le ...