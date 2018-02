Pubblicazione bando Fase Transitoria abilitati | Anief proporrà nuovi ricorsi

Concorso docenti abilitati 2018 : a breve la Pubblicazione del bando : Ci si avvicina sempre di più alla pubblicazione ufficiale del bando per il Concorso 2018 dei docenti abilitati . È di questi giorni la notizia della restituzione alla Corte dei Conti del decreto sul bando del suddetto Concorso . Le categorie di docenti esclusi Come era già prevedibile dalle anticipazioni passate, diverse saranno le categorie escluse dal […] L'articolo Concorso docenti abilitati 2018 : a breve la pubblicazione del bando ...

MIUR : a breve la Pubblicazione del bando di Concorso per Dirigenti Scolastici : Nella giornata di oggi, il Ministero dell'Istruzione comunica l'invio, alla Gazzetta Ufficiale, del bando di Concorso per i Dirigenti Scolastici che si svolgerà nel 2018 (leggi il comunicato). Già domani, potrebbe essere reso pubblico in GU. Posti banditi e procedura d'iscrizione Il nuovo Concorso per Dirigenti Scolastici metterà a disposizione 2245 posti di cui 9