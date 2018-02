Prossimo episodio Il commissario Montalbano quando va in onda? Riprese iniziate | Silvia

Primo lunedì senza The Walking Dead 8 : il Prossimo episodio in onda il 26 febbraio : L'abbiamo amata, l'abbiamo odiata ma oggi è il Primo lunedì senza The Walking Dead 8. Tutti coloro che si sono piazzati davanti alla tv questa sera pronti per il nuovo episodio della serie AMC rimarrà deluso: The Walking Dead 8 non va in onda oggi e nemmeno lunedì prossimo. La serie è in pausa fino al prossimo febbraio e la sorte di Carl e degli alessandrini rimane appesa ad un filo fino a che The Walking Dead 8 non tornerà in onda il 25 ...