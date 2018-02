: Serie A, il posticipo: Basta Immobile alla Lazio, che scavalca l'Inter - TuttoMatera : Serie A, il posticipo: Basta Immobile alla Lazio, che scavalca l'Inter - TuttoMatera : Serie A, il posticipo: Basta Immobile alla Lazio, che scavalca l'Inter - Libero_official : Biancocelesti al quarto posto dopo il posticipo della venticinquesima giornata di Serie A -

Fine della carestia nel segno di Immobile. Latorna al successo, 2-0 sul, e sale al quarto posto. Pressione biancoceleste sterile nel primo tempo. Nicolas si allunga su Wallace, Luis Alberto (deviazione di Boldor) colpisce la traversa.Nella ripresa il centravanti segna la gara in pochi minuti.Al 55' si gira in area e la mette nell'angolo alla destra di un non impeccabile Nicolas.Al 60' serve Milinkovic-Savic che fa scorrere su Lulic, tiro respinto da Nicolas ripreso di testa da Immobile.Partita di fatto chiusa(Di lunedì 19 febbraio 2018)