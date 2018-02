Poste Italiane fa il pieno di utili nel 2017 Dividendo in aumento a 0 | 42 euro

Poste Italiane fa il pieno di utili nel 2017. Dividendo di 0 - 42 euro : Teleborsa, - Profittabilità in forte crescita e sopra le attese per Poste Italiane nel 2017. La società ha archiviato l'esercizio con un utile netto di 689 milioni di euro, in aumento dell'11% ...

Borse - partenza sprint. Oggi l'aumento Creval e i conti di Poste Italiane : ... Mario Draghi, e con l'intervento del ministro dell'Economia Pier Carlo Padoan. E' in discussione la nomina del vice presidente della banca centrale: in corsa il ministro delle Finanze spagnolo de ...

Truffa Poste Italiane da mail posteitaliane@estratto.it : nessun bonifico bloccato : Arriva anche il momento della Truffa Poste Italiane, visto l'inoltro a catena di una mail dall'indirizzo di posta elettronica 'PosteItaliane@estratto.it', che sembra richiedere la conferma dei propri dati personali per procedere all'accredito di un bonifico non meglio specificato, presumibilmente bloccato per mancata corrispondenza dei dati appena citati. Inutile dirvi che siamo in presenza di un tentativo di raggiro bello e buono, com'è ...

Poste Italiane - approvazione bilancio 2017 slitta al 29 marzo : Teleborsa, - Poste Italiane comunica che l'esame e l' approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione del bilancio consolidato del Gruppo Poste Italiane e del bilancio di Poste Italiane al 31 ...

Adesso Amazon vuole spedire e consegnare i pacchi da sola : Poste Italiane in allarme : La rivoluzione di Amazon potrebbe colpire, Adesso, anche le società di spedizione e consegna dei pacchi. Nonostante non vi siano conferme ufficiali, il colosso di Jeff Bezos starebbe pensando di ...

Papa Francesco a Poste Italiane : 'Non abbandonate capillarità del servizio e non sbuffate con i clienti' : 'Nel difficile equilibrio tra contenimento dei costi e competitività, abbiate sempre cura che l'attenzione al bilancio non vada a scapito della qualità del lavoro, né comprometta quel principio di ...

False mail Poste Italiane con accredito da ufficio postale 52 : truffa reiterata : Sono riprese a circolare delle sedicenti mail con mittente Poste italiane che avviserebbero gli utenti di un accredito predisposto dall'uffico postale 52 ma temporaneamente bloccato: più di qualche utente che ha appena verificato la sua casella di posta elettronica, si sta chiedendo se la missiva sia originale oppure no e la risposta da fornire subito è una sola: palesamene falsa, anzi diremo di più, si tratta di un chiaro tentativo di ...

Poste Italiane sfugge alle vendite : Teleborsa, - Si muove in modesto rialzo il titolo Poste Italiane , che avanza dello 0,43% schivando le vendite generalizzate che hanno colpito l'intero listino milanese. Intanto il focus degli ...

Poste Italiane - annullo speciale per San Valentino : Genova - In occasione della Festa di San Valentino Poste Italiane partecipa con un annullo speciale, di cui è promotore. Il timbro figurato, dotato in questa caso di specifico datario, è già ...

Pagamento Pensioni Inps 2018/ Oggi l’accredito di febbraio : i consigli di Poste Italiane (ultime notizie) : Pagamento Pensioni 2018, cedolino Inps e accredito di febbraio: come controllare il proprio trattamento Pensionistico. Le ultime notizie, le informazioni utili e gli aggiornamenti(Pubblicato il Thu, 01 Feb 2018 11:28:00 GMT)

Spunti in acquisto su Poste Italiane : Si muove in avanti Poste Italiane , con un +0,3%, dopo aver annunciato, la vigilia, la propria intenzione di aderire all'aumento di capitale da 300 milioni di Anima Holding , di cui Poste detiene una ...