Polizia contro la violenza di genere | camper a Modica

Pietre e bombe carta contro la Polizia - l'ira di de Magistris : 'Stop alla propaganda fascista' : 'Chi aspettano il ministro dell'Interno e lo stesso governo per porre fine alla propaganda fascista nel nostro Paese?'. Lo chiede il sindaco di Napoli Luigi de Magistris commentando quanto avvenuto ...

Droga : blitz Polizia contro spaccio in 16 città - arresti : Un blitz antiDroga con centinaia di agenti impegnati è in corso in 16 città italiane da parte della Polizia, con diversi arresti che sono stati eseguiti nei centri urbani e nei luoghi di aggregazione ...

Continuano gli incontri tra Polizia e studenti contro il cyberbullismo : Domani saranno a Sorso. Nell'ambito del progetto Blue Box, prosegue l'iniziativa "Web Sicuro " I ragazzi e la rete". Un ulteriore incontro, fra quelli già svoltisi presso vari istituti scolastici ...

Scontri a Bologna tra Polizia e antagonisti - sgomberato il presidio contro Forza Nuova : Tensione e Scontri in Piazza Galvani a Bologna, dove stasera è previsto un comizio del leader di Forza Nuova, Roberto Fiore. Un centinaio tra studenti e giovani del mondo antagonista bolognese, seduti a terra, sono stati spinti dall'intervento delle forze dell'ordine - schierate in tenuta antisommossa - fuori dalla piazza, con una serie di cariche, lungo via ...

Studenti ambasciatori nelle scuole contro il cyberbullismo. Insieme Moige - Polizia di Stato - ministero del Lavoro e Anci : Studenti ambasciatori in 100 scuole di 18 regioni per raggiungere 200 docenti e 50.000 alunni con i loro genitori. E’ il progetto contro il cyberbullismo messo a punto dal Moige, movimento italiano genitori, in collaborazione con la Polizia di Stato e con il patrocinio del ministero del Lavoro e dell’Anci, l’associazione dei sindaci. Lo scorso anno, la Polizia postale e delle comunicazioni ha trattato ben 354 casi che hanno ...

Terni - Polizia in piazza contro la violenza di genere : Terni La Polizia di Stato sarà in piazza della Repubblica mercoledì 14 febbraio, nel giorno di San Valentino, allo scopo di promuove e divulgare una rinnovata cultura per contrastare adeguatamente il ...