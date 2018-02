Piazza Affari chiude in coda alle borse europee

Borsa - Piazza Affari chiude in calo : Ftse Mib a -1% : Chiusura in territorio negativo per la Borsa di Milano. A Piazza Affari l'indice Ftse Mib ha ceduto l'1% a 22.568 punti, mentre il Ftse All Share ha lasciato sul terreno lo 0,96% a quota 24.829 punti.

Crolla a Piazza Affari Ferrari : Ribasso scomposto per Ferrari , che esibisce una perdita secca del 2,10% sui valori precedenti. L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista del cavallino ...

Borse europee sulla parità. In rosso Piazza Affari : Seduta negativa per il listino milanese mentre le altre Borse europee scambiano sulla parità. Tra gli appuntamenti rilevanti della giornata, la riunione dell'Eurogruppo per votare il prossimo ...

Vola a Piazza Affari Cerved Information Solutions : Seduta decisamente positiva per Cerved Information Solutions , che tratta in rialzo del 2,69%. Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE MIB . Al momento, quindi,...

BORSA ITALIANA OGGI/ Milano - news : Piazza Affari alle prese con aumento di capitale Creval (19 febbraio 2018) : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari OGGI inizia una nuova settimana. Pochi dati macreconomici, mentre inizia l'aumento di capitale di Creval. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Mon, 19 Feb 2018 03:08:00 GMT)

Piazza Affari chiude in testa alle borse europee : Teleborsa, - Giornata di guadagni per Piazza Affari e le altre principali borse europee che chiudono la prima settimana di guadagni dopo tre ottave negative , oltre a mettere a segno la miglior ...

Piazza Affari chiude in testa alle borse europee : Giornata di guadagni per Piazza Affari e le altre principali borse europee che chiudono la prima settimana di guadagni dopo tre ottave negative , oltre a mettere a segno la miglior settimana ...

Piazza Affari chiude in rialzo : Ftse Mib guadagna l'1 - 34% : Seduta ampiamente positiva per la Borsa di Milano: a Piazza Affari l'indice Ftse Mib chiude in rialzo dell'1,34% a 22.797 punti.

FinecoBank in buon rialzo a Piazza Affari : Teleborsa, - Viaggia in buon rialzo a Piazza Affari, il titolo di FinecoBank che mostra un guadagno dell'1,24% a 9,65 euro per azione. A dare una spinta al titolo Banca IMI che ha alzato il target ...

Piazza Affari ancora positiva : il voto non spaventa più? : ... dalla Brexit in poi sono stati messi sotto osservazione e rischiano di essere ancora più inaffidabili all'interno della realtà politica italiana, già instabile, camaleontica e mutevole di per sé, ...

FinecoBank in buon rialzo a Piazza Affari : Viaggia in buon rialzo a Piazza Affari, il titolo di FinecoBank che mostra un guadagno dell'1,24% a 9,65 euro per azione. A dare una spinta al titolo Banca IMI che ha alzato il target price a 9,2 euro ...

EUR/USD scende 1 - 24 e Piazza Affari supera i 22.700 punti : Il primo è quello derivante dalla politica fiscale Usa e dalla recente presentazione del piano di investimenti nelle infrastrutture che ammonterebbe a circa 1.500 miliardi di dollari nel giro di 10 ...

EUR/USD scende a 1 - 24 e Piazza Affari supera i 22.700 punti : Non solo, ma il dollaro dimostra una strana debolezza nonostante i dati macro continuino a dare certezze di un'economia in buona salute , prezzi, produzione industriale, settore immobiliare e Pil, .

Piazza Affari guida la riscossa delle Borse europee : Teleborsa, - Nessun segnale di ripensamento per Piazza Affari e le altre principali Borse europee , che si avviano a chiudere la prima settimana di guadagni dopo tre ottave negative , oltre che la ...