Pestaggio del carabiniere | anche il terzo arrestato rimane in carcere

Piacenza : dai 'Si Cobas' solidarietà agli arrestati per il Pestaggio del carabiniere : In città intanto arriva Roberto Fiore. Ieri violenti scontri contro un comizio di FN a Bologna, 6 antagonisti e 4 poliziotti feriti -

Piacenza - arrestati gli autori del Pestaggio del carabiniere : Identificati anche grazie alle immagini riprese durante il corteo antifascista. Il militare era caduto in terra ed era stato picchiato con pugni e calci

Arrestate tre persone per il Pestaggio del carabiniere a Piacenza : Uno è stato fermato in Piemonte, fa il cuoco in Val di Susa e fa parte di un centro sociale. L'altro, di origine egiziana, è stato arrestato a Pavia e fa il facchino. Il terzo arrestato è un modenese ...

Scontri a Piacenza e Pestaggio al carabiniere : indagati gli organizzatori della manifestazione : Due persone sarebbero indagate dalla Procura di Piacenza per gli Scontri tra manifestanti e forze dell'ordine avvenuti sabato scorso a Piacenza durante una manifestazione contro Casapound. La...