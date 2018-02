agi

: Perché Renzi non si preoccupa del sostegno di Prodi a Gentiloni premier: A quattordici giorni dalle elezioni… - ApocalisseLaica : Perché Renzi non si preoccupa del sostegno di Prodi a Gentiloni premier: A quattordici giorni dalle elezioni… -

(Di lunedì 19 febbraio 2018) A quattordici giorni dalle elezioni Matteo Renzi punta ancora di più sul voto dei cattolici. Per raggiungere l'obiettivo di portare il Partito democratico ad essere il primo partito italiano e il primo gruppo del nuovo Parlamento (traguardo "a portata di mano", sostiene) il segretario dem si rivolge "alle donne e agli uomini del mondo cattolico" e li mette sull'avviso: "Siamo a un bivio - dice incontrando più di mille sostenitori al liceo Massimo di Roma - il centrodestra non è a trazione moderata, non è guidato dagli amici di Angela Merkel ma dagli amici di Marine Le Pen. Loro non sono moderati, noi siamo quelli del Terzo settore". Poi rincara la dose escludendo qualsiasi ipotesi di accordo per un eventuale governo di larghe intese con M5S o la Lega (che traina, afferma, la coalizione che forma ...