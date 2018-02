Perché per dimagrire devi dormire di più e mettere la sveglia un’ora più avanti

Ecco Perché dormire è così essenziale per la salute : Le persone e altri animali si ammalano e muoiono se privati del sonno, ma perché dormire è così essenziale per la salute? Gli psichiatri Chiara Cirelli e Giulio Tononi del Wisconsin Center for Sleep and Consciousness hanno proposto l’”ipotesi dell’omeostasi sinaptica” (SHY) nel 2003. Questa ipotesi sostiene che il sonno è il prezzo che paghiamo per avere dei cervelli plastici e capaci di continuare ad imparare cose nuove. Pochi anni fa, hanno ...

Insigne : "il Torino mi scartò Perché troppo basso. Pregavo ogni giorno di crescere - volevo smettere. Poi mio papà mi disse una cosa…" : Non praticavo altri sport. Non pensavo a nient'altro al di fuori dal calcio. Ma mentre crescevo e facevo i provini con le giovanili di diverse squadre " Inter, Torino, anche il Napoli " gli ...

Elezioni 2018 - Salvini : "Non vado da Fazio Perché mi sta sulle p..." : Così il leader della Lega a chi gli chiedeva il perché della mancata ospitata a 'Che tempo che fa' Elezioni 2018, Salvini: sì a Tajani o Draghi premier Elezioni 2018, Berlusconi rilancia Tajani. E ...

Sbardella : Zingaretti promette nuovi treni Perché sente pressione Parisi : Roma – Sbardella: dopo 5 anni di nulla Zingaretti promette 38 nuovi treni. sente fiato su collo di Stefano Parisi Roma – Questo il comunicato... L'articolo Sbardella: Zingaretti promette nuovi treni perché sente pressione Parisi su Roma Daily News.

Ecco Perché Kendall Jenner non ha sfilato né a Londra né a New York : Kendall Jenner è una delle modelle, assieme a Gigi Hadid e non solo, che negli ultimi anni ha conquistato i più grandi brand e fotografi del mondo. Cresciuta sul piccolo schermo per via del reality che racconta le vicende della sua famiglia, nel 2009 ha iniziato a distaccarsi dall’immagine di personalità televisiva per avvicinarsi invece alla carriera nel mondo della moda. Un percorso graduale e non immediato come si potrebbe pensare, che ...

Chat - Perché gli over 50 amano i puntini di sospensione? : Non è difficile riconoscere un sessantenne dal modo in cui scrive online: tante emoji, molti caratteri maiuscoli ma soprattutto un uso praticamente sconfinato dei puntini di sospensione. Chiunque abbia mai aperto una Chat con una persona anziana può confermarlo: ogni due per tre compaiono i punti; a volte sono due, altre tre, in alcuni casi si arriva anche a quattro. Una passione onestamente inspiegabile, perché non deriva da nessun retaggio ...

Sergio Mattarella - l'ambasciatore Giorgolo : quella brutta amnesia sulle foibe. Perché a loro il Quirinale è vietato? : Nel giorno della Memoria delle vittime dell'Olocausto, il presidente Sergio Mattarella ha 'giustamente' celebrato i morti e 'accolto i pochi sopravvissuti e i congiunti di ebrei italiani deceduti per ...

Ida/ Uomini e donne - Mariano Catanzaro perde le staffe a causa sua! Perché? : Ida tra Nicolò e Mariano? Tanto è bastato per far adirare il napoletano che non mana giù il fatto di dividere la sua corteggiatrice con un altro, come andrà a finire a Uomini e donne?(Pubblicato il Mon, 19 Feb 2018 14:09:00 GMT)

Minestrone : 10 cose che non sai (e Perché portarlo in tavola) : È un evergreen delle serate invernali: speziato, light o reso più ricco dall’aggiunta di pasta, riso o altri cereali, fresco o surgelato, il Minestrone si adatta alle esigenze di ogni consumatore e fa parte della tradizione gastronomica di ogni regione d’Italia. Ma da dove arriva questo piatto? E cosa abbinare per sperimentare ricette più fantasiose? Un approfondimento a cura di www.dolcementeverde.it – spazio online che Findus, azienda leader ...

Kate Middleton : ecco Perché non si è vestita di nero sul red carpet dei BAFTA Awards 2018 : In quanto membro della famiglia reale, a Kate non è permesso mostrare alcuna affiliazione politica o inclinazione , quindi indossare un abito nero sarebbe stata una vera e propria violazione delle ...

Elezioni - Salvini : io non vado da Fazio Perché mi sta antipatico : "Da qui alla settimana prossima facciamo più di 60 incontri pubblici, vado in televisione quasi ovunque, dico quasi ovunque perché non vado da Fazio perché mi sta sulle palle...". Lo ha affermato il ...

Inchiesta sui rifiuti in Campania : Perché De Luca jr. si è dimesso : Il figlio del governatore della Campagna ha lasciato l'incarico di assessore al Bilancio del Comune di Salerno dopo i video di Fanpage

“Ecco dove nascerà Leone”. Fedez e Chiara hanno deciso : Perché non in Italia. Una mossa che convince fino a un certo punto. Da loro è giusto aspettarsi di tutto - ma questo forse no : Quasi una foto al giorno, fra applausi e insulti. Il pancione di Chiara Ferragni scalda gli animi su Instagram, e l’ultima testimonianza non è certo da meno: dopo vagonate di foto con un pancino appena accennato, ecco infatti spuntare ‘a sorpresa’ un ventre rotondo da gravidanza avanzata, 28 settimane per l’esattezza, che raccoglie letteralmente oltre un milione di like dai fan in attesa del lieto evento. ...

L'ambasciatore a Mattarella : Perché non ha ricevuto le famiglie delle vittime delle foibe? : "Presidente Mattarella, Perché il Giorno del Ricordo non ha accolto al Quirinale le famiglie delle vittime delle foibe?": a formulare una domanda che scuote le coscienze è l'ambasciatore a.r. Gianfranco Giorgolo, in una lettera al quotidiano romano Il Tempo."Nel Giorno del Ricordo, il 10 febbraio - scrive l'ambasciatore rivolgendosi al Capo dello Stato - le porte del Quirinale, aperte in precedenza dai ...