Pattinaggio di figura - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : Tessa Virtue e Scott Moir guidano dopo la short dance - quinti Anna Cappellini e Luca Lanotte : Prosegue, sul ghiaccio della Gangneung Ice Arena, il programma del Pattinaggio di figura ai Giochi Olimpici Invernali di PyeongChang 2018. Questo lunedì abbiamo visto all’opera le coppie di danza impegnate nella short dance, in attesa della free dance di martedì che assegnerà le medaglie. Al comando dopo il primo segmento di gara troviamo i canadesi Tessa Virtue e Scott Moir, che hanno stabilito il nuovo primato mondiale della short dance ...

LIVE Pattinaggio di figura - Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA. Short dance : Virtue/Moir in fuga col record del mondo! Cappellini-Lanotte - obiettivo top5. Sbavatura per Guignard-Fabbri : saranno fuori dalla top ten

LIVE Pattinaggio di figura - Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA : Cappellini-Lanotte - obiettivo top5. In gara anche Guignard-Fabbri : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della short dance di Pattinaggio artistico alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Oggi le coppie di danze saranno impegnate con il programma corto, prima parte della rincorsa verso le ambite medaglie a cinque cerchi. Si preannuncia un grande spettacolo, davvero imperdibile e affascinante. I francesi Papadakis/Cizeron sono i grandi favoriti della vigilia, gli unici che possono impensierirli sono i ...

Pattinaggio di figura - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : Guignard-Fabbri a caccia della top 10 : Dopo aver assistito solo da spettatori alla gara del Team Event, i danzatori sul ghiaccio Charléne Guignard e Marco Fabbri con la short dance prevista questa notte daranno ufficialmente il via alla loro seconda Olimpiade. Gli atleti delle Fiamme Azzurre allenati da Barbara Fusar Poli sono reduci da dei risultati stagionali in costante crescita. Prendendo in esame le tappe di Grand Prix e i Campionati Europei di Mosca si nota infatti un certo ...

Pattinaggio di figura - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : stanotte al via la short dance - prova importante per Cappellini-Lanotte : Dopo aver partecipato ad entrambe le prove del Team Event, la coppia di danzatori sul ghiaccio azzurra formata da Anna Cappellini e Luca Lanotte è pronta a scendere sul ghiaccio della Gangneung Ice Arena di PyeongChang per la short dance, primo segmento della gara di specialità. Per quanto concerne il programma corto (basato su quest’anno sulla combinazione di ritmi latini) gli atleti allenati da Paola Mezzadri, Marina Zueva e Maurizio ...

Pattinaggio di figura - Olimpiadi invernali PyeongChang 2018 : Gabriella Papadakis e Guillaume Cizeron grandi favoriti nella danza : I grandi favoriti della gara saranno i francesi Gabriella Papadakis e Guillaume Cizeron , ancora imbattuti in questa stagione, dove tra l'altro hanno fatto segnare diversi record del mondo sia nella ...

Pattinaggio di figura - Olimpiadi invernali PyeongChang 2018 : Gabriella Papadakis e Guillaume Cizeron grandi favoriti nella danza : Dopo una giornata di pausa, il programma del Pattinaggio di figura riprenderà nella giornata di lunedì ai Giochi Olimpici invernali di PyeongChang 2018, quando sul ghiaccio della Gangneung Ice Arena vedremo all’opera le coppie di danza per la short dance. I grandi favoriti della gara saranno i francesi Gabriella Papadakis e Guillaume Cizeron, ancora imbattuti in questa stagione, dove tra l’altro hanno fatto segnare diversi record del ...

Giochi : Pattinaggio figura - oro a Hanyu : ANSA, - ROMA, 17 FEB - Varie medaglie assegnate nella notte italiana ai Giochi Olimpici invernali di Pyeongchang. Nel pattinaggio di figura maschile, doppietta giapponese oro-argento: primo il ...

Pattinaggio di figura - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : Cappellini-Lanotte - un Team Event che può dare la carica : I danzatori sul ghiaccio azzurri Anna Cappellini e Luca Lanotte hanno inaugurato la loro terza Olimpiade partecipando alla gara del Team Event guadagnando la quarta posizione in entrambi i segmenti. La coppia allenata da Paola Mezzadri, Maurizio Margaglio e Marina Zueva è arrivata a PyeonChang perfezionando molto i propri programmi rispetto alla prima parte di stagione, iniziata leggermente in ritardo a causa di un lieve infortunio alla mano di ...

Pattinaggio di figura - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : l’Italia si stringe con Anna Cappellini e Luca Lanotte per il podio nel Team Event : Questa notte può essere nostra. Il destino dell’Italia nella gara a squadre delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 passerà tra le lame della regina Carolina Kostner, tra quelle dell’astro nascente Matteo Rizzo e della coppia di danzatori sul ghiaccio formata da Anna Cappellini e Luca Lanotte. Gli atleti allenati da Paola Mezzadri, al contrario dl quello che accadrà nel libero femminile, si scontreranno con le stesse ...

LIVE Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 - DIRETTA 9 febbraio : Kevin Fischnaller 4° nella quinta prova dello slittino - iniziato il Team event del Pattinaggio di figura : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della prima giornata delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Finalmente si comincia e spazio al Team event di pattinaggio artistico con il programma corto dell’individuale maschile e delle coppie di artistico, proseguirà il torneo di curling misto e si svolgeranno anche le varie prove di discesa libera maschile e di slittino. L’Italia si affiderà a Matteo Rizzo, a Nicole Della Monica e a Matteo ...

Pattinaggio di Figura Olimpiadi Invernali 2018 : calendario - orari italiani - gare : Pattinaggio DI Figura Olimpiadi Invernali 2018. Il Pattinaggio di Figura è tra le discipline delle Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018. Le competizioni si terranno dal 9 al 25 febbraio presso la Gangneung Ice Arena. Ecco di seguito il calendario completo delle gare e gli orari italiani delle competizioni di Pattinaggio di Figura ai Giochi sudcoreani. SCOPRI TUTTO SULLE #Olimpiadi Le competizione sono una maschile, una femminile, due ...

Pattinaggio di figura - Olimpiadi invernali PyeongChang 2018 : si parte col team event - atleti russi favoriti : Il team event di Pattinaggio di figura avrà iniziò già venerdì, nella mattinata sudcoreana (in Italia saranno le due di notte), ancor prima della cerimonia d’apertura dei Giochi Olimpici invernali di PyeongChang 2018. La prova proseguirà poi domenica e lunedì, con l’assegnazione delle medaglie. Introdotta nel programma a cinque cerchi quattro anni fa, la prova a squadre vide in quell’occasione la vittoria dei padroni di casa ...