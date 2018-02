Parma | confronto dopo la figuraccia contro l’Empoli | la decisione su D’Aversa

calcioweb.eu

(Di lunedì 19 febbraio 2018) Ilsta attraversando un momento veramente difficilissimo, in particolar modonell’ultima giornata di campionatol’Empoli. La squadra di D’Aversa puntava la promozione diretta in Serie A, adesso anche i playoff sono a rischio. L’allenatore è stato sulla graticola e la posizione di D’Aversa ad oggi non può essere considerata tranquilla, nelle ultime ore è andato in scena untra i dirigenti per valutare la situazione, laè stata quella di proseguire insieme almeno fino alla garail Venezia. Si tratta di uno sper i playoff che non può essere fallito, D’Aversa si gioca la panchina, questa volta è veramente l’ultima spiaggia. L'articololal’Empoli: lasu D’Aversa sembra essere il primo su CalcioWeb.