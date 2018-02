Parco Nazionale dell’Asinara | un paradiso a cielo aperto in Sardegna

meteoweb.eu

(Di lunedì 19 febbraio 2018) In provincia di Sassari, più precisamente nel comune di Porto Torres, in, sorge un: il; un’area naturale protetta istituita nel 1997. Sin dall’antichità l’Asinara è stata molto frequentata da popolazioni di navigatori quali fenici, greci e romani, grazie alla sua posizione strategica nel Mediterraneo. Nel Medioevo i monaci camaldolesi colonizzarono l’Isola e si dedicarono a coltivare i terreni, mentre pirati e corsari utilizzavano le cale protette come approdi sicuri. Arrivarono successivamente pastori sardi e pescatori liguri che colonizzarono l’Asinara sino alla fine del 1800, quando il Re Umberto espropriò l’isola per realizzare una colonia penale agricola e una stazione sanitaria di quarantena. Durante il primo conflitto mondiale fu utilizzata come campo di concentramento per prigionieri serbi e austro-ungarici e nei gli ...