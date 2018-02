ilfattoquotidiano

: Oxfam, perché mi sento ancora orgogliosamente parte di questa famiglia - Cascavel47 : Oxfam, perché mi sento ancora orgogliosamente parte di questa famiglia -

(Di lunedì 19 febbraio 2018) In un blog venire allo scoperto con un’esperienza personale deve essere un’eccezione che nasce da un’emergenza, dal desiderio di porre l’attenzione su qualcosa che coinvolge non solo noi stessi, ma l’intera collettività. In questi giorni, con i fatti di Haiti (che riguardanoGran Bretagna e che riporta a uno scenario del 2011 debitamente denunciato) mi sono sentita spesso rivolgere la domanda: “Continuerai a fare l’ambasciatrice perItalia?”. La mia risposta è sempre: “Sì, con più fermezza e convinzione di prima”.volta non metto la mia faccia e il mio nome per raccogliere fondi, ma per ribadire che in questi anni ho potuto constatare di persona la serietà, la dedizione, la trasparenza digrande organizzazione umanitaria. Che con le sue 22 affiliate opera in 90 paesi del mondo portando soccorso immediato nelle emergenze, lottando per e al fianco ...