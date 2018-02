Ornella Vanoni da Fazio svela il segreto per invecchiare bene

people24.myblog

: PERCHÉ ORNELLA VANONI NON HA UN PROGRAMMA IN PRIMA SERATA TUTTO SUO DOMANDA #chetempochefa - StefanoGuerrera : PERCHÉ ORNELLA VANONI NON HA UN PROGRAMMA IN PRIMA SERATA TUTTO SUO DOMANDA #chetempochefa - trash_italiano : ORNELLA VANONI QUEEN. #SANREMO2018 - SanremoRai : Ornella Vanoni con Bungaro e Pacifico sono i vincitori del Baglioni d'oro!!! #Dopofestival #Sanremo2018 -

(Di lunedì 19 febbraio 2018)ospite di Fabioa ‘Che tempo che fa’, è stata molto diverte. Sin da quando, appena entrata in studio, ha imitato la postura di Luciana Littizzetto e ha raccontato i suoi esordi, al Piccolo di Milano, sotto la guida di Giorgio Strehler: «All’inizio avevo una paura tremenda di salire sul palco, non dico che speravo in un malore pur di non andare in scena, ma magari in qualche catastrofe naturale, senza conseguenze gravi, sì. Col tempo, quella paura è passata ma è sempre rimasta l’emozione, quello è l’elemento determinante per andare avanti con la propria carriera». Da sempre un grande simbolo di eleganza, la cantante milanese ha però confessato: «Ora vorrei esibirmi in vestaglia e pianelle, perché dopo tanti anni passati a truccarmi e struccarmi… In casa, però, giro in mutande d’estate e quando fa più freddo una comoda tuta». ...