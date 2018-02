Omicidio Rostagno | ergastolo confermato solo per mandante

Mafia : Omicidio Rostagno - confermato ergastolo per Virga e assolto Mazzara : Palermo, 19 feb. (AdnKronos) - Un ergastolo e un'assoluzione nel processo d'appello per l'omicidio di Mauro Rostagno, il giornalista e sociologo ucciso nei pressi di Trapani il 26 settembre del 1988. I giudici della Corte d'appello d'assise della seconda sezione del Tribunale di Palermo, presieduti

Mafia : Omicidio Rostagno - confermato ergastolo per Virga e assolto Mazzara : Palermo, 19 feb. (AdnKronos) – Un ergastolo e un’assoluzione nel processo d’appello per l’omicidio di Mauro Rostagno, il giornalista e sociologo ucciso nei pressi di Trapani il 26 settembre del 1988. I giudici della Corte d’appello d’assise della seconda sezione del Tribunale di Palermo, presieduti da Matteo Frasca, hanno confermato l’ergastolo per uno dei due imputati, il boss Vincenzo Virga, ritenuto ...

Rostagno - l'Omicidio resta un mistero : assolto l'uomo accusato di essere il killer : Confermato in appello l'ergastolo per il capomafia Vincenzo Virga: è considerato il mandante. Nessuna condanna per Vito Mazzara, ritenuto il sicario

Mafia : Omicidio Mauro Rostagno - giudici appello in camera di consiglio : Palermo, 19 feb. (AdnKronos) - E' prevista per questo pomeriggio la sentenza d'appello del processo di secondo grado per l'Omicidio di Mauro Rostagno, il giornalista e sociologo ucciso nei pressi di Trapani il 26 settembre del 1988. In primo grado, i due imputati, il boss Vincenzo Virga, ritenuto il