Omicidio Mauro Rostagno | confermato ergastolo al boss Virga ma assolto presunto killer

Mafia : Omicidio Mauro Rostagno - giudici appello in camera di consiglio : Palermo, 19 feb. (AdnKronos) - E' prevista per questo pomeriggio la sentenza d'appello del processo di secondo grado per l'Omicidio di Mauro Rostagno, il giornalista e sociologo ucciso nei pressi di Trapani il 26 settembre del 1988. In primo grado, i due imputati, il boss Vincenzo Virga, ritenuto il