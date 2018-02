Olimpiadi invernali 2018 | i 10 atleti più seguiti sui social

Hockey ghiaccio - Olimpiadi invernali PyeongChang 2018 : il tabellone dei quarti di finale. Programma - orari e tv : Il torneo di Hockey su ghiaccio maschile a PyeongChang 2018 entra nel vivo con la seconda fase. Archiviati i gironi si passa alla fase ad eliminazione diretta. Le migliori quattro squadre, ovvero le prime tre del girone più la migliore seconda, sono già volate ai quarti di finale, mentre le altre si sfideranno nei playoff in base al ranking totale della prima fase. C’è grande attesa perché il torneo entra nel vivo. I playoff sono in ...

Pattinaggio di figura - Olimpiadi invernali PyeongChang 2018 : Tessa Virtue e Scott Moir guidano dopo la short dance. Quinti Anna Cappellini e Luca Lanotte - in lotta per il bronzo! : Prosegue, sul ghiaccio della Gangneung Ice Arena, il programma del Pattinaggio di figura ai Giochi Olimpici Invernali di PyeongChang 2018. Questo lunedì abbiamo visto all’opera le coppie di danza impegnate nella short dance, in attesa della free dance di martedì che assegnerà le medaglie. Al comando dopo il primo segmento di gara troviamo i canadesi Tessa Virtue e Scott Moir, che hanno stabilito il nuovo primato mondiale della short dance ...

Curling femminile - Olimpiadi invernali PyeongChang 2018 : risultati e classifiche round robin. Calendario e orari : Alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang spazio anche al torneo di Curling femminile. Di seguito il Calendario completo con tutti gli orari italiani, i risultati e la classifica del round robin. MERCOLEDÌ 14 FEBBRAIO: 06.05 Giappone vs USA (femminile, prima giornata): 10-5 06.05 OAR vs Gran Bretagna (femminile, prima giornata): 10-3 06.05 Danimarca vs Svezia (femminile, prima giornata): 3-9 06.05 Svizzera vs Cina ...

Olimpiadi invernali 2018 Pyeongchang/ Risultati live - medagliere - programma e italiani (oggi 19 febbraio) : Olimpiadi invernali 2018 Pyeongchang: Risultati live, medagliere, programma e italiani. Oggi 19 febbraio solamente tre finali ai Giochi olimpici invernali in Corea(Pubblicato il Mon, 19 Feb 2018 01:33:00 GMT)

Olimpiadi invernali PyeongChang 2018 : tutti gli italiani in gara oggi (lunedì 19 febbraio). Programma - orari e tv. Come vedere gli azzurri in Diretta Streaming : oggi lunedì 19 febbraio saranno soltanto 14 gli italiani in gara alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Non abbiamo chance di medaglia, si spera che la squadra di curling riesca a battere la Corea del Sud e che Cappellini/Lanotte ottengano un buon risultato nel corto di danza. Di seguito il calendario, il Programma dettagliato, gli italiani in gara e gli orari d’inizio delle gare di lunedì 19 febbraio alle Olimpiadi Invernali di ...

Olimpiadi invernali PyeongChang 2018 : tutte le gare di oggi (lunedì 19 febbraio) e gli italiani in gara. Programma - orari e tv. Come vederle in Diretta Streaming : oggi lunedì 19 febbraio verranno assegnati soltanto tre titoli alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018: una giornata un po’ povera che rappresenta l’anello di congiunzione tra prima e seconda settimana ai Giochi. L’Italia non sarà protagoniste e non ha speranze di medaglie: nella prova a squadre di salto con gli sci e sui 500m di speed skating saremo delle comparse, non saremo neppure presenti nel bob a 2 maschile. ...

Bacio gay alle Olimpiadi invernali di PyeongChang : outing del freestyler Gus Kenworthy - Bacio Gay - : Domenica 18 Febbraio 2018, Primo outing tra due uomini alle Olimpiadi invernali in Corea del Sud. Il freestyler americano Gus Kenworthy, 26 anni, ha baciato davanti alle telecamere di tutto il mondo il suo compagno, l'attore Matthew Wilkes. Un gesto di grande valore per la comunità Lgbt, che fa seguito all'outing del pattinatore Adam Rippon. Per la verità Kenworthy ha dichiarato che non ...

Bob - Olimpiadi invernali PyeongChang 2018 : Nico Walther è a due manche dall’oro - ma l’equilibrio regna sovrano : Sarà una seconda parte della finale del bob a 2 delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 quanto mai vibrante ed equilibrata. Tutto si deciderà per questione di millesimi. Il motivo? I primi nove equipaggi sono raccolti in appena mezzo secondo dopo le prime due manche. A comandare è il team del tedesco Nico Walther con Christian Poser che vantano appena un decimo di vantaggio sui canadesi Justin Kripps e Alexander Kopacz. Completa il podio ...

Freestyle - Olimpiadi invernali PyeongChang 2018 : tocca all’halfpipe con le qualifiche femminile. Bowman la grande favorita : Domani si disputeranno le qualifiche dell’halfpipe alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Ventiquattro atlete partecipanti, le migliori 12 si qualificheranno alla Finale. Maddie Bowman riuscirà a confermarsi Campionessa? La statunitense si impose a Sochi e in stagione è sempre rimasta aggrappata alle posizioni di vertice: si preannuncia una gara molto equilibrata con la statunitense Brita Sigourney (leader di Coppa del Mondo), con ...

Olimpiadi invernali : atleta russo positivo al doping : Si tratterebbe del giocatore di curling di Alexander Krushelnytsky che in coppia con la moglie ha vinto la medaglia di bronzo nella prova del doppio misto. positivo al meldonio - Il doping irrompe nei ...

Salto con gli sci - Olimpiadi invernali PyeongChang 2018 : la gara a squadre assegna le ultime medaglie - Norvegia favorita per l'oro : In linea teorica, il quartetto norge ha qualcosa in più rispetto a tutti gli altri, con maggiori possibilità di fare punti con costanza, essenziale nell'economia di una gara a squadre. Alle spalle ...

Salto con gli sci - Olimpiadi invernali PyeongChang 2018 : la gara a squadre assegna le ultime medaglie - Norvegia favorita per l’oro : Germania, Polonia e Norvegia. Le tre nazioni che stanno dominando la scena del Salto con gli sci e che hanno vinto tutte e sei le medaglie delle prove individuali in campo maschile alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Domani, alle ore 13.30 italiane, andrà in scena l’ultima competizione per il Salto nella rassegna a Cinque Cerchi: la prova a squadre sul Large Hill dell’Alpensia Ski Jumping, il cui punto HS è posto a 142 ...

Speed skating - Olimpiadi invernali PyeongChang 2018 : i quarti di finale del team pursuit femminile. Giappone favorito numero uno : Dopo la delusione odierna nel team pursuit maschile, con l’Italia che correrà per il quinto posto, domani toccherà alle donne cimentarsi nella stessa specialità dello Speed skating alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Nella giornata di domani però, quando saranno in programma i quarti di finale, non ci sarà in gara l’Italia. La selezione favorita numero uno è quella del Giappone, vincente in tutte e tre le tappe di Coppa del ...