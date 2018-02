Ogni tanto dovremmo essere tutti un pò “Sconnessi”…parola di Christian Marazziti!

aldiladelcinema

(Di lunedì 19 febbraio 2018) Foto di Giuseppe Andidero Cosa potrebbe succedere se ci ritrovassimo in una casa sperduta in montagna, lontano da tutto e da, senza una connessione wifi? A raccontarcelo èMarazziti con il film “Sconnessi” e un cast formato da Fabrizio Bentivoglio, Ricky Memphis, Carolina Crescentini, Stefano Fresi, Antonia Liskova, Giulia Elettra Gorietti, Eugenio Franceschini, Lorenzo Zurzolo, Benedetta Porcaroli e Maurizio Mattioli. La pellicola, prodotta da Camaleo in collaborazione con Falcon Production e distribuita da Vision Distribution uscirà in 300 sale dal 22 febbraio. Proprio il 22 febbraio, inoltre, si terrà la Prima Giornata Mondiale dedicata alla disintossicazione da internet: lo “#sconnessiday“. L’invito da parte del regista e del cast del film viene rivolto alle famiglie, ai presidi ed insegnanti delle scuole italiane, ed è quello di ...