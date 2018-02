New Game Plus arriva in Assassin’s Creed Origins con la patch 1 3 | data e peso

Gameloft : dimezzamento del personale a Madrid - chiusura a New Orleans : ... e la società si è specializzata in titoli per dispositivi mobili, essendo classificata come primo publisher videoludico al mondo in termini di numero di download insieme al suo proprietario Vivendi.

FS Italiane - accordo con Indian Railways per sviluppare collegamento New Delhi-Jaipur : Si rafforza la collaborazione fra il Gruppo FS Italiane e Indian Railways , con l'avvio di una cooperazione per sviluppare il collegamento ferroviario tra New Delhi e Jaipur . Entro l'estate verrà ...

C'è Posta per te / Pagelle e News : tutti pazzi per Silvia - game over per Salvatore (quarta puntata) : Il meglio e il peggio della quarta puntata di C'è Posta per te. Il video che racconta il rifiuto di Silvia, non ancora pronta per riabbracciare Salvatore. (Pubblicato il Sun, 04 Feb 2018 05:21:00 GMT)

La modalità New Game Plus confermata per Assassin's Creed Origins : Novità piuttosto importanti in arrivo per Assassin's Creed Origins, nuovo capitolo della serie Ubisoft che recentemente ha ricevuto il primo DLC "Gli Occulti" di cui abbiamo parlato nella nostra recensione.Ubisoft aveva più volte confermato che avrebbe analizzato la possibilità di inserire una modalità New Game Plus all'interno di Assassin's Creed Origins e a quanto pare queste analisi hanno avuto un esito positivo. Come confermato da ...

Xenoblade Chronicles 2 : la patch in arrivo a febbraio introdurrà il New Game Plus : Xenoblade Chronicles 2, esclusiva di peso per Nintendo Switch uscita lo scorso primo dicembre 2017 e recensita sulle pagine di EuroGamer.it, torna oggi protagonista con importanti novità relative alla prossima patch.Infatti, come segnala Gematsu, a metà febbraio Monolith Software pubblicherà l'aggiornamento 1.3.0. Questa patch, oltre a correggere vari problemi riscontrati dai giocatori, introdurrà in Xenoblade Chronicles 2 la modalità New Game ...

Bethesda : Todd Howard riceverà il premio Legend Award ai New York Videogame Awards : Todd Howard, dei Bethesda Game Studios, è stato selezionato dal New York Videogames Critics Circle per ricevere il premio Andrew Yoon Legend Award per i risultati conseguiti come direttore e produttore esecutivo delle serie Elder Scrolls e Fallout.Oggi 24 gennaio, durante la settima edizione dei New York Game Awards presso l'Abrons Playhouse, Howard si unirà ad altri prestigiosi vincitori del Legend Award quali lo sviluppatore di Ultima, Richard ...

'WhatsApp a pagamento' : la fake News continua a diffondersi : Oltre che una 'fake news' ovvero una notizia totalmente falsa, sta diventando anche un problema perché crea allarmismi inutili: si tratta del messaggio che gira a mo' di catena di Sant'Antonio su WhatsApp e che annuncia che diventerà a pagamento da sabato 13 gennaio 2018. Gli utenti condividono spaventati la notizia anche su Facebook e sul web. WhatsApp non si pagherà, questo è certo. Sta dilagando in tutto il web una notizia falsa iniziata a ...

Un video gameplay ci mostra l'ambizioso progetto "Fallout 4 : New Vegas" : All'inizio del mese di dicembre vi avevamo segnalato il lavoro che sta svolgendo un gruppo di modder per portare il mondo dell'apprezzato Fallout New Vegas all'interno di Fallout 4, usando il motore di gioco di quest'ultimo. Ora, come riporta Dualshockers, il team di sviluppo ha pubblicato un nuovo video, che non solo ci mostra la progressione del progetto, ma mette in risalto anche alcuni momenti di gameplay degni di nota del titolo del 2010 e ...

Sacchetti a pagamento - Renzi : è lotta a inquinamento - anche da fake News : ... oppure si pensa davvero che vivremo tutti di sussidi, assistenzialismo e redditi di cittadinanza? - aggiunge l'ex premier - Spero che alla fine del 2020 le aziende italiane attive nell'economia ...

Sacchetti bio a pagamento - Renzi : “Fake News” e ironizza : “Complottiamo tutti i giorni” : “Faremo campagna elettorale seriamente, per pulire l’Italia dall’inquinamento ambientale e anche da quello delle fake news“. Matteo Renzi interviene sulla questione dei Sacchetti biodegradabili per frutta e verdura a pagamento, introdotti dal governo Gentiloni al grido di “Ce lo chiede l’Europa”. “La storia è molto semplice. Nel 2017 l’Italia ha attuato una direttiva europea che tende a eliminare la plastica ...