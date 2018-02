Nello scandalo molestie anche un altro fotografo di Lady D

ilgiornale

(Di lunedì 19 febbraio 2018) Dopo Mario Testino, accusato dida modelli uomini, è la volta di un secondolegato aD: il francese Patrick Demarchelier.L'ormai 74enne è accusato da sette donne. In particolare da una modella adolescente che 4 anni fa si sentì chiedere da Demarchelier se poteva coinvolgerla in un gioco sessuale, promettendole che avrebbe fatto carriera, come rivela il Boston Globe. Inoltre una sua ex assistente avrebbe scritto alla direttrice di Vogue America, Anna Wintour, per raccontare le avances senza sosta subite da quando aveva 19 anni. Demarchelier ha liquidato le accuse negando tutto, sostenendo che "la gente mente e racconta storie", aggiungendo di essere sposato e di "non aver mai, mai e poi mai" toccato una modella in modo inapporpriato. Intanto Condé Nast, editrice tra l'di Vogue e GQ, ha sospeso la collaborazione ...