NBA All Star Game 2018 | la sfida delle stelle va a LeBron

NBA - ALL STAR GAME 2018/ Lebron batte Curry 148-145 : James Mvp - Steph tenta miracolo ma le difese sono tornate : Diretta All STAR GAME NBA 2018: team Lebron team Steph streaming video e tv, orario e risultato live. James batte Steph e diventa Mvp, 148-145 il risultato finale. Le difese son tornate(Pubblicato il Mon, 19 Feb 2018 14:05:00 GMT)

NBA - JJ Redick e quell'augurio razzista ai fan 'musi gialli' : in Cina scoppia la polemica [VIDEO] : JJ Redick sfortunato protagonista di un clamoroso caso mediatico: l'augurio per il nuovo anno in Cina ha dei connotati razzisti Incredibile quanto successo nelle ultime ore a JJ Redick. Mentre l'...

Fergie : pioggia di critiche per la sua esecuzione dell’inno americano all’NBA All Star Game : Una cosa è certa: Fergie che canta l’inno americano non può lasciare indifferenti. Domenica 18 febbraio, la pop Star di “Double Dutchess” si è esibita in occasione dell’apertura dell’All Star Game NBA allo Staples Center di Los Angeles. [arc id=”3a4140a0-4df0-11e6-bffd-a4badb20dab5″] Come consuetudine il match si è aperto con l’esecuzione dell’inno americano da parte di una pop Star. ...

NBA - il Team LeBron porta a casa l'All Star Game : ROMA - LeBron James, si sa, non vuole perdere neppure un'esibizione ed è per questo che ha trascinato il suo Team alla vittoria del 67° All Star Game con una prestazione delle sue che lo ha portato ...

All Star Game NBA - James : 'Ha funzionato tutto' : Il Team James ha battuto il Team Curry , 148-145 il finale, . L'All Star Game NBA 2018 è stato uno spettacolo. Finalmente, oltre alle immancabili giocate da urlo, anche quel pizzico di competitività ...

All Star Game NBA - trionfa il Team James : Grande spettacolo nell'ultimo atto del week-end dedicato all'All Star Game NBA. In quel di Los Angeles, il Team guidato dal capitano James si è imposto, dopo una gran rimonta, sul Team Curry: 148-145 ...

NBA - All Star Game 2018 : vince il Team LeBron con un gran finale. James votato MVP : Doveva esserci spettacolo e c’è stato, doveva esserci agonismo e gli ultimi due minuti sono stati il meglio che la NBA possa offrire in questo momento. Alla fine nel complesso è venuto fuori un All Star Game ottimo e di gran valore, sicuramente un’edizione 2018 più riuscita ed interessante delle ultime, con una partita che ha avuto momenti di puro show, ma che è sempre stata gradita da seguire. La nuova formula, dunque, viene ...

NBA - All Star Saturday : per Booker record nella gara da tre. Mitchell vince nelle schiacciate : L'antipasto del weekend delle stelle hollywoodiano non e' stato dei più gustosi, con un Rising Stars Challenge sicuramente poco memorabile, ma l'All Star Saturday riconcilia i tifosi con lo spettacolo ...