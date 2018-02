Napoli | su De Luca Renzi fa il verso al M5s | “Noi partito dell’onestà” E sui rimborsi

De Luca - inchiesta rifiuti Napoli/ Video - Governatore : “vergogna Fanpage - aggressione camorristica” : Dimissioni Roberto De Luca, inchiesta rifiuti a Napoli: ultime notizie, aggressione giornalista Fanpage al comizio Pd. Il Governatore, "contro di noi azione camorristica e falsa" (Pubblicato il Mon, 19 Feb 2018 17:00:00 GMT)

Napoli - la minaccia di Vincenzo De Luca : “Da Fanpage operazione camorristica. Vi faremo ringoiare tutto” : “Aggressione mediatica pseudogiornalista contro di noi alla vigilia di una campagna elettorale delicata. Una operazione camorristica e squadristica che parte dal tema della gestione dei rifiuti”. Ha scelto il suo profilo Facebook Vincenzo De Luca per attaccare Fanpage e l’inchiesta giornalistica che ha portato alle dimissioni di Roberto De Luca, assessore al Bilancio del Comune di Salerno, secondogenito del governatore della ...

Napoli - M5S sotto alla Regione con il video di Fanpage : “Il presidente De Luca si dimetta” : Un centinaio di persone sta partecipando al flash mob promosso dal Movimento 5 Stelle davanti al palazzo della Regione Campania, a Napoli, per chiedere le dimissioni del governatore Vincenzo De Luca. Il secondogenito del presidente della giunta regionale, Roberto De Luca, è coinvolto nell’inchiesta della procura di Napoli su un giro di tangenti ai politici per lo smaltimento illecito dei rifiuti. Con smartphone e tablet, tutti si sono ...

Napoli - presunte tangenti sui rifiuti. De Luca jr si dimette da Assessore : Una vicenda oscura. Roberto De Luca indagato per corruzione dalla Procura di Napoli sceglie la presentazione nella sua città dei candidati Pd alle elezioni politiche, per attaccare la video inchiesta ...

Inchiesta Napoli - Di Maio : 'Aspetto la querela di De Luca' : "Aspetto la querela di De Luca, se mai arriverà visto che si è dimesso, ma soprattutto aspetto una dura presa di posizione da parte di Renzi e Gentiloni contro l'aggressione Pd alla giornalista di ...

Napoli - giornalista di Fanpage aggredita a comizio del Pd. Presenti Vincenzo De Luca e il figlio Roberto : La giornalista di Fanpage Gaia Bozza è stata aggredita da una donna durante un appuntamento elettorale del Partito democratico in un hotel del lungomare di Salerno. Un incontro al quale erano Presenti anche il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, e il figlio Roberto, che nella stessa occasione ha annunciato le proprie dimissioni da assessore al Bilancio del Comune di Salerno a seguito delle polemiche nate dai video pubblicati ...

Napoli - inchiesta appalti rifiuti. Roberto De Luca si dimette : “Provocazione vergognosa. Non voglio fornire alibi” : “Ho ricevuto attestati di stima e solidarietà, anche da tanti avversari politici, dopo la vicenda oscura in cui sono stato coinvolto. E’ chiaro a tutti che è stata messa in piedi una provocazione vergognosa. Ma non intendo offrire alibi a nessuno, né pretesti per operazioni di aggressione politica. Quindi rimetto il mio mandato di assessore al Comune di Salerno”. Così Roberto De Luca ha annunciato le dimissioni prendendo la ...

