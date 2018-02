Napoli | Speranza | De Luca farnetica | Grasso modello moralità

Sepe : per Napoli anno di speranza - : Per Napoli, 'pur tra luci e ombre', questo è stato 'un anno di speranza'. Ne è convinto il cardinale Crescenzio Sepe, che in occasione del Te Deum di fine anno in cattedrale ha analizzato in modo ...

Napoli - c'è ancora speranza : tre gol allo Shakhtar e qualificazione aperta Video : Il Napoli, nonostante un cammino complicato nel girone di #Champions League, è ancora in corsa per passare il turno [Video], grazie all'ottimo 3-0 di ieri sera contro lo #Shakhtar Donetsk, un risultato fondamentale. I #Partenopei avevano un solo risultato possibile: la vittoria. In caso di pareggio o sconfitta, con ben due turni d'anticipo, gli azzurri avrebbero detto addio alla corsa agli ottavi di finale. Così, fortunatamente, non è stato, ...