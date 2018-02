Napoli | corteo contro Casapound | scontri

Corteo contro Casapound : guerriglia alla stazione di Napoli - fumogeni e bombe carta : Scontri a Napoli tra attivisti dei centri sociali e le forze dell'ordine. Scene di guerriglia a poca distanza dalla stazione ferroviaria tra automobilisti e passanti spaventati. Il Corteo che...

Napoli - guerriglia urbana tra corteo anti-Casapound e le forze dell’ordine. Due feriti : guerriglia urbana a Napoli con gli scontri tra le forze dell’ordine e gli attivisti dei centri sociali in corteo per protestare contro un appuntamento elettorale di Casapound. Il corteo, che era iniziato nel pomeriggio di domenica al suono dello slogan “siamo tutti antifascisti“, a un certo punto è riuscito ad avvicinarsi all’hotel dove c’era il leader del movimento di destra. L’area di accesso all’albergo era presidiata ...

'No al razzismo' : corteo nel centro di Napoli dopo i fatti di Macerata : Al grido di 'Basta razzismo', la rete antifascista di Napoli e la comunità africana hanno manifestato questo pomeriggio nel centro cittadino, tra piazza Trieste e Trento e Piazza Plebiscito , dopo i ...

Baby gang - duemila in corteo a Napoli : Napoli, 17 GEN - "Siamo tutti Gaetano": è uno degli striscioni alla testa del corteo che si sta muovendo alla periferia di Napoli, verso la stazione della metropolitana di Chiaiano dove la settimana ...

Napoli - corteo ragazzi contro baby gang : 11.04 Un lenzuolo bianco con la scritta 'basta violenze" è in testa al corteo partito dalla stazione della metropolitana di Scampia. In strada, centinaia di ragazzi dell'area nord di Napoli:sono gli studenti contro le violenze delle baby gang, gruppi di giovanissimi che nelle ultime settimane hanno colpito, accoltellandoli e ferendoli,diversi coetanei Ieri il ministro dell'Interno, Minniti, ha illustrato in prefettura a Napoli le misure prese ...

Napoli in marcia contro le babygang : in duecento al corteo per la vivibilità e la sicurezza : Dopo anni di caos e proteste, i cittadini e i residenti di Chiaia scendono in piazza. Un corteo di trecento persone, questa mattina, si è mosso da piazza Matteotti per arrivare al palazzo...

Napoli in marcia contro le babygang : in trecento al corteo per la vivibilità e la sicurezza : Dopo anni di caos e proteste, i cittadini e i residenti di Chiaia scendono in piazza. Un corteo di trecento persone, questa mattina, si è mosso da piazza Matteotti per arrivare al palazzo della ...

Protesta carri funebri - corteo a Napoli : Napoli, 28 DIC - Un lungo corteo funebre da Benevento a Napoli: Protestano così le piccole e medie imprese del settore contro tre delibere della Giunta regionale della Campania che introducono nuove ...

17enne accoltellato - corteo a Napoli : 12.16 corteo degli studenti a Napoli per solidarietà nei confronti del 17enne liceale accoltellato lunedì scorso da 4 persone non ancora identificate. All' iniziativa partecipano il sindaco De Magistris,assessori,consiglieri comunali,sindacati, associazioni, il sottosegretario alla Giustizia,Migliore. Ad aprire il corteo, partito da Piazza dei Miracoli,uno striscione con scritto "Alla violenza risponde la sapienza,all'attacco vile l'impegno ...